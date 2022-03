Neues «Jenke.»-Experiment widmet sich der mentalen Gesundheit

TV-News

Anfang Mai steht Jenke von Wilmsdorff in einer neuen Reportage auf ProSieben im Fokus. Darin will er wissen, wie depressiv Deutschland ist.

Seit seinem Wechsel von RTL zu ProSieben hat sich Jenke von Wilmsdorff drei Experimenten, darunter ein Schönheits-, ein Shopping und ein Food- Experiment. Auch eine True-Crime-Reihe wurde produziert. Nun hat der Unterföhringer Sender mitfür den 2. Mai die nächste Reportage des Journalisten angekündigt. Montags um 20:15 Uhr soll diese ausgestrahlt werden. Um 22:35 Uhr folgt der obligatorische„Auch ich kenne depressive Momente, aus denen ich so leicht nicht wieder herausfinde", erklärt Jenke von Wilmsdorff sein neues Experiment. „Wir müssen gemeinsam das Tabu brechen und über unsere psychischen Probleme reden, und zwar ohne jede Scham. Und wir brauchen dringend mehr Therapieplätze, sonst werden wir unserer Gesellschaft nicht helfen können, wieder zu gesunden.“In dem neuen Film zeigt sich von Wilmsdorff „sozial isoliert und eingesperrt in einem kameraüberwachten Raum“. Die einzigen Nachrichten, die er lesen darf, sind negativ und beängstigend, heißt es in der Ankündigung. Das alles geschehe auf „unbestimmte Zeit“. Dabei soll untersucht werden, wie sich das Experiment auf seine Psyche auswirkt und welche Veränderungen sich am Blutbild herauslesen lassen. Auch das Thema Ernährung und deren Einfluss auf die Psyche soll wieder Thema sein. Jenke von Wilmsdorff spricht mit führenden Experten und unterzieht sich neuesten medizinischen Untersuchungen.