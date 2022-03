«My Brilliant Friend» bekommt eine Abschlussstaffel

International

Die Koproduktion zwischen HBO und RAI soll für eine finale Staffel zurückkehren.

Mitsoll die Reise von Elena und Lila abgeschlossen werden. Die italienisch- und neapolitanisch-sprachige Fernsehserie wurde von den Koproduzenten HBO und RAI für eine vierte und letzte Staffel verlängert. Basierend auf der gefeierten vierbändigen Reihe der "Meine geniale Freundin" der italienischen Schriftstellerin Elena Ferrante, folgt «My Brilliant Friend» dem Erwachsenwerden der beiden besten Freundinnen Elena Greco und Lila Cerullo, die in den 1950er Jahren in einem armen Viertel Neapels aufwachsen.Während die kluge, aber schüchterne Elena ihre Ausbildung fortsetzt und schließlich in die wohlhabende Elite aufsteigt, wird der freimütigen Lila von ihrer Familie die Schulbildung verweigert und sie kämpft sich durch eine missbräuchliche Ehe. Die Serie, die nach dem ersten Roman der Ferrante-Reihe benannt ist, hat jedes Buch in einer achtteiligen Staffel adaptiert, wobei die vierte Staffel den letzten Teil, "Die Geschichte des verlorenen Kindes", zeigen wird.«My Brilliant Friend» wurde von Saverio Costanzo entwickelt. Die Serie wird von Lorenzo Mieli für Fremantle Italy, The Apartment und Wildside sowie von Domenico Procacci für Fandango in Zusammenarbeit mit Rai Fiction und HBO Entertainment produziert.