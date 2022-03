The CW verlängert sieben Formate

US-Fernsehen

Darunter befinden sich die wichtigsten Formate. Auch «Riverdale» geht weiter.

Die Fernsehserienundsind alle bei The CW verlängert worden. "Während wir uns auf die Saison 2022-23 vorbereiten, werden diese Serien, zusammen mit den alternativen Serien, die wir zuvor erneuert haben, als Beginn einer soliden Grundlage dienen, die einige unserer meistgesehenen Serien nutzt, auf die wir für das nächste Jahr und darüber hinaus aufbauen können", sagte Mark Pedowitz, Vorsitzender und CEO von The CW Network."Diese Serien sind auch wichtig für unsere digitale Gesamtstrategie, da sie zu unseren meist gestreamten und sozial engagierten Programmen gehören, und wir freuen uns darauf, weitere neue und wiederkehrende Serien hinzuzufügen, um unsere Multiplattformpräsenz zu stärken und auszubauen“, so der Senderchef weiter.Die verbleibenden Scripted-Shows des Senders sind: «4400», die Spin-off-Serie «All American: Homecoming», «Batwoman», «Charmed», «Legends of Tomorrow», «In the Dark», «Legacies», «Naomi» und «Roswell, NM».The CW hat auch in dieser Saison nur drei Piloten im Rennen, darunter das DC-Projekt «Gotham Knights» sowie die Prequels «Walker: Independence» und «The Winchesters», wobei letzteres vor den Ereignissen von «Supernatural» spielt.