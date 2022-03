«Kampf der Realitystars»: Dritte Staffel startet schon im Frühling

TV-News

Mitte April erleiden die Teilnehmer des RTLZWEI-Formats wieder „Schiffbruch am Traumstrand“.

Ungewöhnlich früh hatte RTLZWEI die Teilnehmer der dritten-Staffel angekündigt. Aus gutem Grund, wie sich nun herausstellte, denn wesentlich früher als gewohnt zeigt der Grünwalder Sender die neue Runde. Bereits ab dem 13. April sind die neuen Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Jeden Samstag stehen die Folgen zudem als Preview beim Streamingdienst RTL+ zur Verfügung. Die ersten beiden «KDRS»-Staffel waren jeweils zwischen Juli und September der vergangenen beiden Jahre gesendet worden.Die Moderatorin des Formats bleibt dieselbe: Cathy Hummels wird sorgt in der „Stunde der Wahrheit“ für Klarheit. In diesem Jahr leben die Influencerin Yeliz Koc, Kultbauer Schäfer Heinrich, TV-Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, «Love-Island»-Powerfrau Elena Miras, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rap-Star Rich Nana, Ex-«Temptation-Island»-Kandidat Yasin Mohamed, Ex-«Bachelorette»-Kandidat Mike Cees, Ex-«GNTM»-Model Larissa Neumann, "Richter Gnadenlos" Ronald Schill, Ex-«GNTM»-Teilnehmerin Tessa Bergmeier, «Trödeltrupp»-Experte Mauro Corradino, IT-Girl Nina Kristin, Ex-«Aftersun»-Moderatorin Chethrin Schulze, Papeterie-Inhaberin Sissi Hofbauer, «Love-Island»-Gewinner Paco Herb, Ex-«BTN»-Star Jan Leyk, TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen "Jakic-Twins", «BTN»-Urgestein Martin Wernicke, Wolfsburger Influencer Enrico Elia und "Katzen-Mama" Iris Klein gemeinsam in der Sala am Starstrand.Im Laufe der Sendung werden immer wieder neue Stars angespült und haben sogleich die Macht: Sie fällen die Entscheidung, wer die Sala bei der nächsten "Stunde der Wahrheit" verlassen muss. Außerdem gilt für die Realitystars in actionreichen Spielen immer wieder unter Beweis zu stellen, dass sie den Titel "Realitystar 2022" verdient haben.Damit setzt RTLZWEI auf noch mehr Reality-TV als ohnehin schon. Erst am Montag hat die siebte «Love Island»-Staffel begonnen, die von nun an von Sonntag bis Freitag jeden Abend zu sehen ist. Fraglich ist mit der Fülle an Reality-Content allerdings, ob die Marktanteile in der Zielgruppe weiterhin steigend bleiben. «Kampf der Realitystars» steigerte sich mit der zweiten Staffel von 7,9 Prozent auf starke 8,9 Prozent. Am Dienstagabend kam «Love Island» nach einem guten Auftakt mit 6,3 Prozent nur auf 4,2 Prozent.