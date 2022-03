Jörg Pilawas «Quiz für Dich» vergrößert sein Publikum

Quotennews

Nach konstanten Werten in den ersten beiden Wochen gewann man mit der gestrigen Ausgabe einige neue Zuschauer hinzu.



Jörg Pilawa kehrte nach über zwanzig Jahren zu Sat.1 zurück und brachte dasmit. Diese Woche spielten also Arabella Kiesbauer, Laura Karasek, Leonard Lansik, Oliver Korritke, Mareile Höppner, Marlene Lufen, Stefan Effenberg und Mario Basler für den guten Zweck. In den ersten beiden Wochen waren 1,48 und 1,47 Millionen Interessente mit dabei. Die Quote von 5,6 sowie 5,4 Prozent lagen im soliden Bereich. Der Abwärtstrend zeigte sich allerdings in der Zielgruppe, wo die Reichweite von 0,43 auf 0,36 Millionen Jüngere sank.Nachdem das neue Format zunächst stagnierte, gewann man diese Woche nun 100.000 Fernsehende hinzu. Mit einem Publikum von 1,58 Millionen Menschen gelang es Sat.1 nun auch den Senderschnitt zu übertreffen und bei einem guten Marktanteil von 6,1 Prozent zu landen. Dieser deutliche Aufwärtstrend ließ sich jedoch nicht auf die weiterhin 0,36 Millionen Umworbenen übertragen. Trotz konstanter Zuschauerzahl erhöhte sich die Quote hier allerdings zumindest auf akzeptable 5,8 Prozent.Die Comedyshowschloss sich ab 22.30 Uhr an. Seit dem erneuten Start Anfang März war das Interesse durchgängig. So ging es auch am gestrigen Abend mit 0,54 Millionen Fernsehenden weiterhin abwärts. Allerdings war aus Quotensicht eine leichte Steigerung auf weiterhin maue 3,6 Prozent zu erkennen. Die 0,20 Millionen Werberelevanten sorgten für ein akzeptables Resultat von 5,6 Prozent.