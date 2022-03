«Together with Ukraine»: DMAX überträgt Benefizkonzert am Wochenende

TV-News

Neben dem Benefizkonzert, das im polnischen Lodz veranstaltet wurde, zeigt der Discovery-Sender auch zwei eigenproduzierte Dokumentationen zum Krieg in der Ukraine.

Der Nischensender DMAX möchte ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen und hat dafür für den kommenden Sonntag, 27. März, einen Programmabend angekündigt, der unter dem Motto „Together with Ukraine“ steht. Zu Beginn der Primetime zeigt der Discovery-Sender das Benefizkonzert „Together with Ukraine“, das am vergangenen Sonntag im polnischen Lodz stattfand und bei dem mehr als zwei Millionen US-Dollar an Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine gesammelt wurden. Dabei standen ukrainische und polnische Künstler gemeinsam vor 12.000 Menschen auf der Bühne. Über einen eingeblendeten QR-Code kann während der Übertragung am Sonntag noch für das polnische Ukraine-Hilfsprojekt "SOS Ukraina" gespendet werden.Im Anschluss sendet DMAX um 21:00 Uhr die Dokumentation, die von dem Journalisten Michał Przedlacki stammt. Er ist vor einer Woche in die Ukraine gereist. Sein Anliegen: Die ukrainische Armee und den zivilen Widerstand aus nächster Nähe zeigen – aber auch die fürchterliche Gefahr, der die zivile Bevölkerung durch die Aggression der russischen Armee ausgesetzt ist.Um 21:30 Uhr folgt dann eine Reportage über den ukrainischen Präsidenten:. Die 30-minütige Dokumentation zeichnet ein aktuelles Porträt des ukrainischen Regierungschefs. Der Film beleuchtet seine Jugend, sein Leben vor der Präsidentschaft und seine gegenwärtige Position als Führer der belagerten und im Krieg befindlichen Ukraine.