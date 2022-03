«The Righteous Gemstones»: Staffel zwei startet im Mai

TV-News

Die Satire über die gierige Fernsehprediger-Dynastie kehrt nach mehr als zwei Jahren ins Sky-Programm zurück.

Vor zwei Jahren debütierte die Satire-Seriehierzulande beim Pay-TV-Sender Sky. Nun hat der Bezahlsender die zweite Staffel der mit John Godman, Danny McBride und Adam DeVine besetzten Serie angekündigt. Sie wird ab dem 7. Mai immer samstags um 20.15 Uhr auf Sky Comedy sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Zum Auftakt gibt es zunächst nur eine Folge, die jedoch Überlänge hat. Die Episoden zwei bis acht werden in Doppelfolgen gesendet. Auch die erste Staffel ist auf Abruf über die genannten Ausspielwege verfügbar.Eli (Godman) muss sich in der neuen Runde mit seiner gewalttätigen Vergangenheit als Wrestler "The Maniac Kid" auseinandersetzen. Sein Sohn Jesse (McBride) will sich mit neuen Partnern in ein riskantes Mega-Projekt stürzen: das christliche Urlaubsressort "Zion's Landing". Unterdessen rückt auch noch ein Investigativ-Reporter (Jason Schwartzman) der Familie auf die Pelle.McBride spielt in «The Righteous Gemstones» nicht nur eine der Hauptrollen, sondern fungierte auch als Autor und Executive Producer. David Gordon Green, Jody Hill, John Carcieri, Jeff Fradley und Brandon James sind ebenfalls Executive Producer, während Jonathan Watson als Co-Executive Producer gelistet ist. Neben den drei Hauptdarstellern und Jason Schwartzman als Investigativ-Reporter spielen in weiteren Rollen Edi Patterson, Cassidy Freeman, Tim Baltz, Tony Cavalero, Greg Alan Williams, Skyler Gisondo, Eric Roberts, Eric Andre, Jessica Lowe, Miles Burris, James DuMont, Jodi Hill, Troy Anthony Hogan, Mary Hollis Inboden, Keltin DuMont, Gavin Munn und Jake Kelley.