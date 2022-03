«The Staircase»: Colin Firth und Toni Collette schlagen bei Sky auf

TV-News

Die hochkarätig besetzte HBO-Max-Serie basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Leben von Michael Peterson, der von Colin Firth verkörpert wird.

Noch hat die HBO-Max-Seriekeinen konkreten Erscheinungstermin, die Ausstrahlung soll im Frühling dieses Jahres erfolgen. Nun hat auch der Bezahlsender Sky angekündigt, die True-Crime-Reihe im Frühjahr auch hierzulande sowie in allen Sky-Regionen zu verwerten. Auch hier steht noch kein genaues Datum fest. Die achtteilige Miniserie basiert auf einer wahren Begebenheit und erforscht das Leben von Michael Peterson, seine weitverbreitete Familie in North Carolina und den verdächtigen Tod seiner Frau Kathleen Peterson.In den Hauptrollen spielen BAFTA- und Oscar-Preisträger Colin Firth als Michael Peterson und Toni Collette ( «Knives Out» , «Muriels Hochzeit») als Kathleen Peterson. In weiteren Rollen sind Michael Stuhlbarg («Your Honor»), Juliette Binoche («Chocolat»), Dane DeHaan («ZeroZeroZero»), Olivia DeJonge («Elvis»), Rosemarie DeWitt («Little Fires Everywhere»), Tim Guinee («Inventing Anna»), Patrick Schwarzenegger («Moxie. Zeit, zurückzuschlagen»), Sophie Turner («Game of Thrones»), Vincent Vermignon («Romy und Michele»), Odessa Young («Shirley») und Parker Posey («Lost in Space») zu sehen.«The Staircase» wird von Annapurna Television koproduziert und von den beiden Showrunnern Antonio Campos und Maggie Cohn geschrieben und produziert. Campos führt zudem bei sechs Episoden Regie, während Leigh Janiak bei zwei Episoden als Regisseurin fungiert. Sky zeigt die Serie im Frühjahr sowohl linear als auch auf Abruf bei Sky Ticket.