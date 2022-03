Nächster «Goodbye Deutschland»-Ableger steht in den Startlöchern

TV-News

«Liebe bis ans Ende der Welt» begleitet Menschen, die ins Ausland ziehen, um ihrer großen Liebe näher zu sein. VOX hat vier Folgen bestellt.

Nicht unbedingt von seiner kreativsten Seite zeigt sich aktuell das deutsche Privatfernsehen. Die Sender verkaufen ihre Neuauflagen – sei es «TV Total» (ProSieben), «Geh aufs Ganze» (Sat.1) oder «7 Tage, 7 Köpfe» (RTL) – als Retrowelle und verzeichnen damit aber bislang keinen durchschlagenden Erfolg – einzige Ausnahme ist die Pufpaff-Neuauflage, die sich über der Zehn-Prozent-Marke hält, aber auch schon den einstelligen Bereich in der Zielgruppe kennen lernen musste. Ein anderes Konzept verfolgt hingegen der Fernsehsender VOX , der statt alte Programm aus der Schublade zu kramen, lieber Spin-offs bewährter Sendungen produziert. Aktuell bespielt man beispielsweise mitden Freitagabend.Zwar blieb der große Erfolg damit ähnlich überschaubar wie bei der Konkurrenz, doch mit zuletzt 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe traf der «Goodbye Deutschland»-Ableger nahezu den Senderschnitt. Dementsprechend hat VOX nun den nächsten Spin-off angekündigt, der ebenfalls den Sendeplatz am Freitag um 20:15 Uhr bespielen soll.Inwerden Menschen ab dem 22. April in vier Folgen begleitet, die ihrer Heimat den Rücken kehren, um im Ausland ihrer großen Liebe näher zu sein. Manche versuchen sich in einer neuen Heimat aber auch erst an der Partnersuche. Im Mittelpunkt stehen Crizi Stern aus Freising, die zu Nicolo auf die griechische Insel Santorini zieht. Außerdem ist Roman aus Aachen verliebt in Deliah aus Uganda. Die beiden planen ihre Hochzeit, weswegen Romans Familie anreist.