«And Just Like That» für zweite Staffel verlängert

US-Fernsehen

Seit Anfang Februar warten die Fans auf eine Verlängerung, die recht lange auf sich warten ließ.

Sind nun die finanziellen Daten hinter den Kulissen geklärt? Am Dienstag verlängerten HBO und HBO Max den «Sex and the City»-Nachfolger. Die erste Staffel endete bereits am 3. Februar, weshalb eine Verlängerung recht lange dauerte. Content-Chef Casey Bloys teilte dem Fachblatt „Variety“ mit, dass die Serie bislang die erfolgreichste Eigenproduktion des Streamingdienstes ist."Wir haben etwas getan, was schwer zu machen war, nämlich etwas Bekanntes genommen und es neu gemacht – im Guten wie im Schlechten", sagte Showrunner Michael Patrick King. Und Sarah Jessica Parker sagte, dass sich alle Beteiligten bald treffen werden, um einen Zeitplan für Staffel zwei zu erstellen: "Es fühlt sich an, als gäbe es eine Eigendynamik."In der Ankündigung der Verlängerung durch HBO Max wurden die Rückkehr von Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis bestätigt; Davis und Nixon sind auch ausführende Produzenten. In einer Erklärung sagte King: "Ich bin begeistert und freue mich darauf, weitere Geschichten über diese lebendigen, mutigen Charaktere zu erzählen – gespielt von diesen starken, erstaunlichen Schauspielern. Tatsache ist, dass wir alle begeistert sind. Und einfach so ... ist unser Sexleben zurück."Und Sarah Aubrey, die Leiterin der Originalinhalte bei HBO Max, sagte: "Wir sind begeistert von der kulturellen Konversation, die durch diese Figuren und ihre Geschichten ausgelöst wird, die in einer Welt spielen, die wir bereits kennen und lieben. Wir sind stolz auf die Arbeit, die Michael Patrick King und unsere wunderbaren Autoren, Produzenten, Schauspieler und Mitarbeiter geleistet haben, um diese Geschichten auf den Bildschirm zu bringen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Fans in Staffel zwei erwartet!"