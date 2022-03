Quotencheck

Am Sonntagabend lüftete Kabel Eins erneut «Deutschlands größte Geheimnisse». Wie lief es für die zweite Staffel?

Im vergangenen Jahr starte Kabel Eins am Sonntagabend die Rankingshow, in der in jeder Folge prominente Gäste Geheimnisse aus diesem Land lüften, die zuvor nur Wenigen bekannten waren. Pro Ausgabe werden 13 Geheimnisse verraten, die in ein verschiedene Einspielfilme erzählt und erklärt werden. Die erste Staffel war im Frühjahr 2021 durchaus beliebt. Im Schnitt schalteten 1,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was zu einem guten Marktanteil von 4,0 Prozent führte. In der Zielgruppe erreichte Kabel Eins im Schnitt 0,60 Millionen Neugierige, die Sehbeteiligung lag bei starken 6,3 Prozent.Auch die Wiederholungen im Oktober und November konnten sich sehen lassen und waren mit 4,3 Prozent bei den Umworbenen zwar nicht mehr ganz so grandios, für Zweitverwertungen aber mehr als akzeptabel. Die zweite Staffel begann am 20. Februar mit „Die spektakulärsten 13“. Die Ausgabe kam auf 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und auf einen leicht unterdurchschnittlichen Marktanteil von 3,1 Prozent. In der Zielgruppe war das zweistündige Format, das immer um 20:15 Uhr gesendet wurde, bei 0,43 Millionen gefragt. Der Marktanteil in dieser Gruppe bewegte sich bei 5,2 Prozent.Eine Woche später standen „Die schrägsten 13“ Geheimnisse im Mittelpunkt, für die sich 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren interessierten. Auch die Reichweite in der Zielgruppe sank etwas auf nur noch 0,39 Millionen. Die Marktanteile fielen mit 2,7 Prozent mäßig und mit 4,8 Prozent solide aus. Kaum Veränderung gab es am 6. März, als „Die verblüffendsten 13“ Gegenstand der Sendung waren. Die Reichweite blieb mehr oder minder konstant bei 0,85 Millionen, was erneut 2,7 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. In der Zielgruppe gaben die Werte minimal nach und landeten bei 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 4,7 Prozent.Das Staffelfinale sorgte dann für neue Höchstwerte in diesem Jahr. Erstmal kletterte die Sendung über die Millionen-Marke und erreichte 1,19 Millionen Zuschauer. Mit 3,9 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern rangiert diese Ausgabe, die sich mit den „außergewöhnlichsten 13“ beschäftigte, unter den Top3 der Sendung. Auch in der Zielgruppe lief es mit 0,52 Millionen und tollen 6,9 Prozent Marktanteil sehr gut. Nur eine Ausgabe holte eine bessere Einschaltquote in dieser Zuschauergruppe.Trotz des guten Abschlusses liegen die Durchschnittswerte der zweiten «Deutschlands größte Geheimnisse»-Staffel deutlich unter dem Vorjahres-Niveau. Im Schnitt schalteten nur noch 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil sank auf 3,1 Prozentpunkte. Auch in der Zielgruppe verlor man fast einen ganzen Punkt. Mit 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen schaffte Kabel Eins eine Sehbeteiligung von 5,4 Prozent.