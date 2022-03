VOXup braucht Hilfe, denn die Camper kommen

TV-News

Ende April kommt das bereits 2020 angekündigte Format zum Spartensender.

Im Sommer vor zwei Jahren hatte der noch jungen Spartensender VOXup mitein neues eigenproduziertes Format angekündigt. Die Ausstrahlung ließ aber bis heute auf sich warten – bis jetzt. Denn der Kölner Sender, der erst Ende 2019 an den Start ging, hat für den 20. April den Start von insgesamt sechs Folgen der Dokusoap angekündigt. Immer mittwochs um 21:15 Uhr werden die Episoden zu sehen sein.Darin werden sechs unerfahrene Camper-Paare begleitet, die im französischen Gerstheim aufeinandertreffen, um zu einem gemeinsamen Roadtrip nach Spanien aufzubrechen. Doch schon das Anschließen der Wohnmobile an den Strom stellt für die Teilnehmer bereits die erste scheinbar unüberwindbare Herausforderung. Möglicherweise liegt hierin auch der Grund für die so verspätete Ausstrahlung, wer weiß?Die Camper-Paare sind: Raoul und sein Verlobter Thomas aus Augsburg, das Ehepaar Bianca und Markus aus Ruppichteroth, das Ehepaar Desiree und Jörg aus Nordrhein-Westfalen, Daisy und ihr Lebenspartner Paulo aus Schwelm, die Kumpel Jan und Marvin aus Wetzlar und die Freundinnen Farina (aus Kappeln) und Jessica (aus Sörup). VOXup verspricht mit der Reihe eine „Doku-Soap mit Spielcharakter“, denn wer nicht den richtigen Camper-Spirit mitbringt läuft Gefahr, von den Mitcampern nach Hause geschickt zu werden. Dementsprechend warten einige Challenges auf die Paare.«Hilfe, die Camper kommen» ist eine Produktion von RTL Studios. Als Leiter Eigenproduktion Multichannel fungiert Alex Mueller unter Bereichsleiter Oliver Schablitzki. Redaktionell verantwortlich sind Sebastian Beloch und Tom Lafleur unter der Leitung von Executive Producerin Sabine Wilmes.