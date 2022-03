«Line of Duty»: BBC-Hit wandert zu RTL+

TV-News

Im Mai startet dort die sechste Staffel der britischen Krimi-Serie. Auch die ersten fünf Staffel werden beim RTL-Streamingdienst verfügbar sein.

Lange Zeit wurde die BBC-Seriein Deutschland nur wenig beachtetet, obwohl sie in Großbritannien über fünf Staffeln hinweg große Erfolge feierte. Das ZDF sendete die Krimi-Serie ausschließlich im Nachtprogramm. Nun hat die private Konkurrenz angebissen. Der Streamingdienst RTL+ wird die ersten fünf Staffeln ab dem 1. Mai ausstrahlen. An diesem Tag feiert dann auch die sechste Staffel ihre Deutschlandpremiere – ebenfalls bei RTL+.Die Ausstrahlung der neuesten Runde brach im vergangenen Jahr auf der britischen Insel Rekorde. Die sieben Folgen erreichten bis zu 15,24 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen bei BBC One und wurde laut BBC-Angaben 137 Millionen Mal beim BBC-iPlayer abgerufen. Die Serie stammt von Autor und Executive Producer Jed Mercurio («Bodyguard») und heimste in der Vergangenheit zehn Nominierungen für die BAFTA Awards und gewann 19 weitere Auszeichnungen, darunter zwei Royal Television Society Awards und fünf TV Choice Awards.Im Mittelpunkt der sechsten Staffel steht das Team der Antikorruptionseinheit 12, das von Detective Sergeant Steve Arnott (Martin Compston) und Superintendent Ted Hastings (Adrian Dunbar) angeführt wird. Die Einheit bekommt es mit ihrem bisher rätselhaftesten Fall zu tun. Schnell gerät ihre Kollegin DCI Joanne Davidson (Kelly Macdonald) als Verdächtige ins Visier, die als leitende Ermittlungsbeamtin im viel beachtetem Mordfall an der Enthüllungsjournalistin Gail Vella tätig ist. Und ihre Stellvertreterin ist keine andere als Kate Fleming (Vicky McClure), die erst vor kurzem die AC-12 verlassen hat.