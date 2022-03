«Rote Rosen»: Theresa Hübchen wird neue Hauptdarstellerin

TV-News

Das Erste hat eine neue Hauptdarstellerin für die tägliche Telenovelapräsentiert. Theresa Hübchen wird die neue Heldin der 20. Staffel sein, die voraussichtlich am Ende Mai startet. Sie wird als Sandra auftreten, die nach über 20 Jahren nach Lüneburg zurückkehrt. Damals herrschte auf einer Kostümparty an Silvester zur Jahrtausendwende ausgelassene Stimmung. „Plötzlich treffen sich zwei Blicke und die Zeit scheint für ‚Steffi Graf‘ und ‚Boris Becker‘ stillzustehen – Liebe auf den ersten Blick. Aus einem heißen Tanz wird schnell mehr - doch dann Stromausfall und wildes Durcheinander. Die beiden scheinen sich für immer aus den Augen zu verlieren“, wird das Setting von damals beschrieben.22 Jahre später scheint Sandra (Hübchen) ihr ganzes Leben neu vor sich zu haben. Denn ihre Tochter ist erwachsen und bereit, eigene Wege zu gehen. Als alleinerziehende Mutter hat sie bis jetzt immer für zwei gedacht und viele Bedürfnisse hintangestellt. Ihr stehen alle Türen offen, und Sandra ist beflügelt von einem Gefühl der Freiheit. Sie kann tun, was sie will, weswegen sie zu ihrem Freund nach Lüneburg zieht, mit dem sie in eine unbeschwerte Zukunft starten möchte. Doch die Wege mit „Boris Becker“ kreuzen sich erneut, was viele Zweifel bei Sandra weckt. Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie ihre Tochter nicht alleine, sondern gemeinsam großgezogen hätten? Bleibt es für Sandra nur eine flüchtige Begegnung oder wird dieses Mal mehr daraus? Wer hinter „Boris Becker“ steckt wird nicht verraten.Theresa Hübchen, die Tochter von Henry Hübchen, startete ihre Schauspielkarriere auf der Theaterbühne der Volksbühne Berlin. Danach machte sie Station am Wiener Burgtheater sowie am St. Pauli Theater Hamburg, am Nationaltheater Mannheim und am Schloßparktheater Berlin. Im Fernsehen war sie erstmals 1993 in «Der Bergdoktor» zu sehen. Es folgten diverse Rollen im «Tatort» und anderen erfolgreichen TV-Produktionen wie «Der Ermittler»,«Der Mörder ist unter uns», «Eine Mutter für Anna», «Da kommt Kalle», «Notruf Hafenkante», «Die Heiland» oder dem Familiendrama «Unterm Eis» gemeinsam mit Henry Hübchen. Auch für Kinoproduktionen wie «Alles auf Anfang», «Einsteins Baby» und «Nina und Theo» stand Theresa Hübchen vor der Kamera. Von der neuen Hauptdarstellerin verspricht sich die «Rote Rosen»-Produktionsfirma Studio Hamburg Serienwerft „mehr Drama. Mehr Liebe. Mehr Ich.“