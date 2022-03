BET verlängert zwei POC-Serien

US-Fernsehen

Der Sender, der sich auf schwarze Inhalte konzentriert, hat zwei Formate verlängert.

Die Fernsehserienund, die von Tyler Perry stammen, sind beim Black-Network BET für eine vierte respektive fünfte Staffel verlängert worden. Die Produktion der neuen Staffeln beider Serien soll in diesem Frühjahr in den Tyler Perry Studios beginnen. Während «The Oval» rund 1,3 Millionen Zuschauer pro Folge vorweisen kann (L+3D), kommt «Sistas» auf rund 1,6 Millionen Zuschauer.«Tyler Perry's The Oval» zeigt, was passieren kann, wenn der Führer der freien Welt, seine Frau und seine Familie durchgeknallte Verrückte sind. Die Serie beleuchtet auch die persönliche Seite und den Alltag der Mitarbeiter, die sich um das Innenleben der berühmtesten Residenz der Nation kümmern.«Tyler Perry's Sistas» folgt einer Gruppe alleinstehender schwarzer Frauen, die ihr "kompliziertes Liebesleben", ihre Karrieren und ihre Freundschaft durch die Höhen und Tiefen des Lebens in einer modernen Welt der sozialen Medien und unrealistischen Beziehungsziele navigieren.