Ungewöhnliche Schwäche der «Rosenheim-Cops»

Quotennews

Die Dokumentation zum Thema Putin lief zur Hauptsendezeit passabel, war allerdings kein Hit.

"Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht", sagt die deutsche Außenministerin am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine.beleuchtete am Dienstag um 20.15 Uhr die fünf schwersten Irrtümer, die uns in der Beurteilung Russlands in der Ära Putin den Blick versperrt haben. Der schonungslose Blick aufführte zu 2,95 Millionen Fernsehzuschauern und sicherte dem ZDF einen Marktanteil von mäßigen 10,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,69 Millionen Zuseher erzielt, der Marktanteil belief sich auf sehr gute 10,2 Prozent.Um 19.25 Uhr stand die Premiere der neuen-Ausgabe an, die sich nur 3,89 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Igor Jeftić und Baran Hêvî waren in der Episode „Auf den Gaul gekommen“ zu sehen und bescherten dem Sender einen Marktanteil von verhältnismäßig schwachen 14,5 Prozent. Die Episode von Ariane Homayonfar und Joachim Braner, die Jörg Schneider umsetzte, lockte 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige an. Der Marktanteil belief sich bei den jungen Menschen auf 6,1 Prozent.Die von Christin Burger verfasste Geschichte vonwurde um 18.00 Uhr ausgestrahlt. Die Folge „Die Perle“, die Alexander Sascha Theil umsetzte, erreichte 3,36 Millionen Zuschauer und führte zu sehr guten 18,8 Prozent. Die mit Sonja Baum, Pierre Besson und Lukas Poloty umgesetzte Serie sorgte für lediglich 0,14 Millionen junge Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von schwachen 4,5 Prozent.