Ballack, Kerner, Fuss: Telekom setzt bei WM auf bekannte Gesichter

TV-News

Am 1. April findet die Auslosung der WM-Endrunde statt. Magenta TV und Das Erste übertragen, gegen wen das DFB-Team antreten wird.

In etwas mehr als einer Woche werden die Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgelost. Die Vorfreude auf das am 21. November beginnende Turnier hält sich bei den Fußballfans allerdings in Grenzen, auch die sportlichen Verantwortlichen stellen ihren Unmut immer mehr zur Schau. Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal sagte kürzlich: „Wir spielen um, wie die FIFA sagt, den Fußball vor Ort zu entwickeln. Das ist doch Bullshit, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um Geld und kommerzielle Interessen.“ Auch Bundestrainer Hansi Flick betonte in einem ‚stern‘-Interview, dass es nicht immer nur ums Geld gehen dürfte. Ein Boykott schließt er allerdings aus.Daher wird das DFB-Team am 1. April aus dem Lostopf 2 gezogen und kann bereits in der Gruppenphase auf Frankreich, Argentinien oder Brasilien treffen. Im Vorfeld der Auslosung hat nun die Deutsche Telekom, die exklusiv alle Spiele des Turniers bei Magenta TV zeigen wird, erste Personalentscheidungen im Hinblick auf die WM bekannt gegeben. Demnach setzt man auf bekannte Gesichter, die bereits bei der im vergangenen Jahr ausgetragenen Europameisterschaft zu sehen waren. Als Moderator wird erneut Johannes B. Kerner fungieren, während Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack Experte sein wird. Auch Wolff Fuss, der neben seiner Tätigkeit bei Sky auch für Sat.1 Bundesliga-Spiele moderiert, wird als Kommentator die Spiele begleiten. Darüber hinaus agiert Thomas Wagner als Reporter bei den Spielen und im DFB-Lager während des Turniers.Bereits am nächsten Freitag befindet sich Wagner in Katar, um von der Auslosung vor Ort zu berichten. Magenta TV startet die Übertragung auf dem Sender #dabeiTV um 17:30 Uhr, Fuss und Ballack werden die Ziehungen begleiten. Auch Das Erste überträgt die Losung am 1. April, allerdings erst ab 17:55 Uhr. Moderatorin hier ist Esther Sedlaczek, die von Experte Bastian Schweinsteiger unterstützt wird.Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden während der Endrunde dann auch die Spiele der Nationalmannschaft gezeigt. Magenta TV hält Exklusiv-Rechte für insgesamt 16 Spiele. Der Telekom-Dienst kündigte dementsprechend eine umfangreiche Berichterstattung mit bis zu 14 Stunden Programm täglich an. „Mehr WM geht nicht. Wir bieten Fußballfans das umfangreichste WM-Paket auf dem deutschen Markt. Das sind über 200 Stunden Live-Programm“, sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom. „Alle Spiele in bester Bildqualität, ein interessantes Rahmenprogramm, präsentiert von einem Top-Team um Johannes B. Kerner. Nach der erfolgreichen Übertragung der EM im vergangenen Jahr werden wir auch die WM in bestmöglicher Qualität nach Deutschland bringen.“