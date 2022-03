ProSieben-Sitcoms enden mager

Quotennews

«Young Sheldon» landete mit 6,2 Prozent in der Zielgruppe auf einem neuen Staffeltief.

Am Montag endete die Sitcom-Schiene bei ProSieben , die seit Beginn des Jahres mitundbesetzt war. Vergangene Woche endete bereits die 19. «Family Guy»-Staffel, weswegen am gestrigen Abend «The Big Bang Theory»-Wiederholungen bereits ab 22:20 Uhr auf Sendung gingen. Zu Anfang der Primetime stand jedoch einmal mehr der Krieg in der Ukraine im Vordergrund. Die Sondersendungverfolgten 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 0,45 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahre gehörten zu den Zuschauern. Die Marktanteile bewegten sich auf dem Niveau der Vorwochen (ausgenommen der Donnerstag im Vorfeld von «Germany’s Next Topmodel») und landeten bei mageren 2,5 Prozent bei allen und mauen 6,2 Prozent bei den Umworbenen.Auf diesem Niveau setzte sich der Abend zunächst fort. Das Staffelfinale von «Young Sheldon» sahen im Anschluss 0,70 Millionen Zuschauer, darunter 0,46 Millionen aus der werberelevanten Gruppe. Mit Marktanteilen von miesen 2,3 beziehungsweise weit unterdurchschnittlichen 6,2 Prozent setzen sich die mageren Werte der Vorwochen fort. Für den jungen Nerd bedeutete die Quote in der Zielgruppe ein neues Staffeltief. Auch für «United States of Al» lief es einmal mehr mager. Die Serie, die einst sogar in Doppelfolgen gesendet wurde, erreichte in der Zielgruppe lediglich 0,43 Millionen Zuschauer und eine Sehbeteiligung von 6,0 Prozent. Beim Gesamtpublikum standen 0,55 Millionen Zuschauer und desaströse 1,9 Prozent zu Buche.Die «Die Simpsons»-Doppelfolge, von der allerdings nur die erste Neuware darstellte, verringerte die Reichweite dann nochmals, sodass 0,43 sowie 0,46 Millionen ausgewiesen wurden. Die Marktanteile bei allen Sehern bewegten sich bei 1,5 und 1,9 Prozent. In der Zielgruppe holte die gelbe Familie 0,37 und 0,39 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 5,4 und 6,4 Prozent. Im weiteren Verlauf des Abends legte ProSieben durch die Ausstrahlung von gleich vier-Episoden auf dem Quotenmarkt zu. Die ersten beiden Ausgaben sorgten für Reichweiten von 0,44 und 0,45 Millionen, in der Zielgruppe wurden 7,2 und 8,3 Prozent Marktanteil generiert. Ab 23:15 Uhr sahen noch 0,40 und 0,35 Millionen zu, die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen stiegen auf ordentliche 9,6 und 8,8 Prozent.