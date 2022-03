«Prince Charming» bleibt auch in Doppelfolge schwach

Quotennews

Im Vorfeld konnte sich «First Dates Hotel» aus dem Quotentief der vergangenen Woche kämpfen.

Seit Anfang Februar sendet VOX am Montagabend ab 22:20 Uhr die Gay-Dating-Show. Die dritte Staffel war jedoch bereits im vergangenen Spätsommer und Herbst beim Streamingdienst RTL+ an den Start gegangen, was mit ein Grund dafür sein dürfte, dass die Quoten bis zuletzt schlecht ausfielen. Die Ausstrahlung am Valentinstag sollte der bisherige Höhepunkt sein, damals wurden in der Zielgruppe unterdurchschnittliche 6,0 Prozent ausgewiesen. In den Wochen danach bewegte sich die Sendung zwischen 3,2 und 4,2 Prozent. Gestern Abend schickte der Kölner Sender nun gleich zwei Ausgaben über den Äther. Auf dem gewohnten Sendeplatz änderte sich allerdings nichts an dem schwachen Abschneiden.Mit 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierte man miese 3,8 Prozent Marktanteil. Ein wenig besser wurde es mit Folge zwei, die um 23:55 Uhr gesendet wurde. Die Ausstrahlung bis 1:20 Uhr verfolgten noch 0,11 Millionen werberelevante Seher. Der Marktanteil stieg auf 5,4 Prozent. Insgesamt verfolgten die beiden Episoden 0,38 und 0,27 Millionen Zuschauer. Auf dem Gesamtmarkt ergab sich ein ähnliches Bild wie in der Zielgruppe. Die Quote stieg von miesen 2,5 auf einigermaßen annehmbare 4,0 Prozent.Im Vorfeld lief es fürdeutlich besser als zuletzt. Vor einer Woche rutschte die Datingshow auf ein neues Tief von nur 6,8 Prozent bei den Umworbenen. Nun stand ein Marktanteil von 7,8 Prozent zu Buche. Die Gesamtreichweite stieg von 1,10 auf ein neues Staffelhoch von 1,32 Millionen, von denen 0,54 Millionen aus der Zielgruppe stammten. 4,7 Prozent Gesamtmarktanteil entsprechen ebenfalls einem neuen Staffelbestwert und sogar einem Allzeithoch.