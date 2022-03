«The Thing About Pam» legt ordentlich zu

US-Quoten

Die Blumhouse-Television-Serie holt ihre Fernsehzuschauer nicht über das klassische Fernsehen.

Am 8. März debütierte die Seriebeim Fernsehsender NBC. Das Format mit Renée Zellweger hat sich mit den Einschaltquoten stark steigern können. Die Erstausstrahlung von NBC News Studios, Blumhouse Television und Big Pictures Co. war mit 2,9 Millionen Zuschauern überschaubar erfolgreich.Mit Hilfe von digitalen Apps und Peacock legte die Reichweite auf 8,7 Millionen Fernsehzuschauer zu, bei den jungen Leuten verbesserte sich das Rating um fast vierhundert Prozent auf 1.93 Prozent. Laut NBC ist «The Thing About Pam» die beste digitale Premiere einer NBC-Sendung auf Peacock in den ersten sieben Tagen auf dem Streaming-Dienst.NBCs «The Thing About Pam» basiert auf dem Mord an Betsy Faria im Jahr 2011, der zur Verurteilung ihres Mannes Russ führte, obwohl er darauf bestand, dass er sie nicht getötet hatte. Später wurde er entlastet. Dieses brutale Verbrechen setzte eine Kette von Ereignissen in Gang, die ein teuflisches Komplott aufdeckten, in das Pam Hupp tief verstrickt war. Eine gründliche Untersuchung des Komplotts wurde in mehreren Folgen von «Dateline NBC» ausgestrahlt und wurde zu einem der beliebtesten Themen, die jemals in dieser Sendung ausgestrahlt wurden.