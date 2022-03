«Wednesday»: Christina Ricci an Bord

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird wieder Teil der Addams Family.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, wird Christina Ricci, die in den 90er Jahren die Rolle der Wednesday in der Serie «The Addams Family» ► spielte, in der neuen Serieeine mysteriöse Figur verkörpern.In der Live-Action-Serie von Tim Burton spielt «You»- und «Jane the Virgin»-Darstellerin Jenna Ortega die Rolle der Wednesday Addams. «Yellowjackets»-Star Ricci wird für «Wednesday» keine ältere Version der Figur spielen, aber weitere Details über ihren Charakter werden noch unter Verschluss gehalten.Die acht Episoden umfassende Serie wird als ein übernatürlich angehauchtes Mysterium beschrieben, das Wednesday Addams' Jahre als Schülerin der Nevermore Academy darstellt. Wednesday versucht, ihre aufkommenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie zu vereiteln, die die örtliche Stadt in Angst und Schrecken versetzt, und das übernatürliche Geheimnis zu lösen, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren – und das alles, während sie ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen in Nevermore meistert.