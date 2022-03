«In aller Freundschaft» hält sich solide

Quotennews

Auch die vierte Folge von «Mord mit Aussicht» kann erfreuliche Zahlen vorweisen.

Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen waren am Dienstag um 20.15 Uhr in einer neuen-Episode zu sehen. Die Geschichte um einen Schäfer, der eine Frau als Wolf hielt, lockte 5,61 Millionen Zuschauer an. Die Geschichte „Hackestüpp“, die auf 19,3 Prozent Marktanteil kam, sorgte für 11,3 Prozent bei den jungen Leuten. Die Episode aus der Feder von Johannes Rotter brachte es auf 0,77 Millionen junge Menschen.brach im Anschluss ein Mann zusammen, der stark aus dem Mund blutete. Dr. Roland Heilmann und Dr. Martin Stein diagnostizieren eine Ösophagusvarizenblutung. Die Not-Operation verfolgten 4,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, „Brüche“ erlangte einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Beim jungen Publikum kam die Folge, die von Thomas Steinke verfasst wurde, auf 0,64 Millionen Zuschauer und 9,5 Prozent.Etwas unglücklich ist der neue Sendeplatz von, das um 10.25 Uhr läuft. Die Sendung, in der Familie Reinhardt eine Vorspeise in nur 20 Minuten plante, wollten sich 0,19 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Die Sendung verbuchte 0,04 Millionen junge Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 4,0 und 3,7 Prozent. Die Einschaltquoten des Formates gleichen einen Super-Gau.