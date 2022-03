Taraji P. Henson bindet sich an BET

US-Fernsehen

Der «Empire»-Star möchte mit der Paramount-Tochter Geschäfte machen.

TPH Entertainment, das Unternehmen von Schauspielerin Taraji P. Henson («Person of Interest», «Empire») hat einen neuen Exklusivvertrag mit der Paramount-Tochter BET Studios unterzeichnet. Im Rahmen des neuen Abkommens werden Henson und TPH Entertainment mit dem Studiounternehmen zusammenarbeiten, das Inhalte für Paramount+, Showtime, CBS, Nickelodeon, BET Plus und BET sowie ausgewählte Drittplattformen liefert. BET Studios wurde im September 2021 ins Leben gerufen, um die steigende Nachfrage nach Premium-Inhalten von führenden und aufstrebenden PoC-Filmemachern zu bedienen."BET war schon immer das Fundament meiner Fangemeinde und ein großer Unterstützer meiner Karriere", sagte Henson bei der Bekanntgabe der Partnerschaft. "BET Studios versteht und passt perfekt zu meiner Vision, warum ich TPH Entertainment gegründet habe: um die Möglichkeiten zu erweitern und Inhalte zu schaffen, die das Publikum herausfordern und zu neuen Perspektiven inspirieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die unglaublichen Inhalte, die wir gemeinsam schaffen werden. Diese Partnerschaft wird für die Kultur sein.""Wir freuen uns unglaublich, Taraji und TPH Entertainment im wachsenden Portfolio der BET Studios willkommen zu heißen, das sich aus schwarzen Top-Schaffenden und Branchenführern zusammensetzt. Taraji ist sowohl für die Branche insgesamt als auch für unsere Community von enormer Bedeutung; als solche wird sie ihre profunden Einsichten und ihr Fachwissen einbringen, um das vielfältige Inhaltsangebot von BET Studios zu erweitern", erklärte Scott Mills, Chief Executive Officer von BET."Während Taraji als preisgekrönte Schauspielerin weiterhin begeistert, inspiriert und Barrieren abbaut, ist ihre Gründung von TPH Entertainment als Vehikel, um unterrepräsentierte Geschichtenerzähler zu fördern, deren Stimmen in der Medien- und Soziallandschaft eine wichtige Rolle spielen, in perfekter Übereinstimmung mit unserer Mission für BET Studios", so Mills weiter. "Taraji ist ein geschätztes Mitglied der BET-Familie, und wir freuen uns darauf, dass unsere Zusammenarbeit neue Höhen erreichen wird."