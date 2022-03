Jimmy Smits stößt zu «East New York» hinzu

US-Fernsehen

Der Schauspieler wurde für die Pilotfolge gecastet. Jimmy Smits verfügt bereits über Erfahrung in Polizei-Dramen.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ vermeldet, ist Jimmy Smits («NYPD Blue», «LA Law») beim Pilotfilm für die CBS-Seriean Bord. Smits ist neben der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Amanda Warren in der Pilotfolge zu sehen, zusammen mit den anderen Darstellern Ruben Santiago Hudson, Richard Kind, Lavel Schley und Olivia Luccardi.In der Pilotfolge ist Regina Haywood (Warren) die neu beförderte stellvertretende Inspektorin von East New York, einem verarmten Arbeiterviertel am östlichen Rand von Brooklyn. Sie leitet eine Gruppe von Polizisten und Detektiven, von denen einige ihre kreativen Methoden des Dienens und Beschützens inmitten sozialer Umwälzungen und der beginnenden Gentrifizierung nur widerwillig anwenden.Smits wird die Rolle des 3-Sterne-Chefs John Suarez spielen, der mit seiner Erfahrung, seiner souveränen Präsenz und seiner starken moralischen Einstellung dazu beiträgt, das Zusammenwachsen der Gemeinden und der Bezirke, in denen sie arbeiten, zu überwachen.