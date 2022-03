Oscar-Werbeunterbrechungen ausverkauft

US-Fernsehen

Nach den gefallenen Reichweiten hofft man auf steigende Werte.

Der Fernsehsender ABC freut sich über die Academy Awards, die am Sonntag ausgestrahlt werden. Nicht nur diese sollen Gesprächsstoff sein, sondern auch die zahlreiche Werbeplätze um die Veranstaltung herum. In den vergangenen Jahren sank das Interesse an der Gala und die Verantwortlichen versuchen die Reichweiten wieder steigen zu lassen."Wir alle wollen wieder gesellig sein und ausgehen", sagt Rita Ferro, Präsidentin von Disney Advertising Sales in einem Interview, und Disneys ABC und die Academy of Motion Picture Arts and Sciences haben sich darauf geeinigt, Änderungen an der Show vorzunehmen, nachdem sie in den letzten Jahren auf starken Gegenwind bei den Zuschauerzahlen gestoßen ist. Die Verantwortlichen, so Ferro, haben sich mit der Frage beschäftigt, "wie wir die Show attraktiver und für das Publikum relevanter machen können".Zu den Änderungen gehören: ein Trio weiblicher Moderatoren – Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall – nach drei Jahren, in denen die Sendung ohne eine bestimmte Person, die die Menge anführt, ausgestrahlt wurde; ein neuer Produzent, Will Packer; und die Entscheidung, mehrere Kategorien während der Off-Air-Momente zu vergeben und diese Präsentationen später einzuschneiden, um die Veranstaltung, die oft als zu lang kritisiert wird, zu straffen. Die Einschaltquoten der Sendung richten sich oft nach der Popularität der Nominierten für den besten Film, zu denen in diesem Jahr «West Side Story», «Dune», «King Richard» und «Belfast» gehören."Die drei Moderatorinnen sind vielfältig und witzig und werden das einzigartige Publikum, das sie repräsentieren, in die Sendung einbringen", sagt Ferro. In der Zwischenzeit wird Packer ein gewisser Spielraum eingeräumt, um sich einzubringen und etwas Neues zu schaffen", sagt sie. "Er hat eine andere Perspektive, und ich denke, das ist es, was die Show braucht".