Ben hat gleich mehrere Baustellen

Soap-Check

In «Rote Rosen» muss er sich mit einem Starfußballer herumärgern, außerdem hat er Dörte betrogen. Diese hat das natürlich herausgefunden.

In dem Wunsch nach Harmonie beschließt Katrin, Florian mit einem Salsa-Kurs zu überraschen. Ankes stichelnde Behauptung, dass Florian nicht mehr tanzt, tut Katrin ab: Sie kennt ihren Mann! Doch dann begreift sie betroffen: Anke kennt den Florian von heute besser als sie. Franzi ist von Davids riskanter Aktion auf dem Dach geschockt. Während Franzi nicht weiß, wohin mit ihrer Wut, kippt dessen Manie in Depression. Franzi geht erneut einen Schritt auf David zu, doch zu spät: David ist in seiner Depression gefangen. Was Franzi nicht ahnt und gekränkt mit ihm abschließt. Ben hat einen wichtigen Termin mit Starfußballer Pierre Littbarski vergessen. Notgedrungen bittet er Leo, die Betreuung des Fußballers zu übernehmen und stellt sich unwohl dem anstehenden Mediations-Gespräch mit Dörte. Als es wieder um sein Sexverhalten geht, erfindet er spontan eine hobby-psychologische Begründung für seinen Seitensprung: Seine verkorkste Kindheit. Sara hat Simons Spiel durchschaut und weigert sich, die WG zu verlassen. Sie bleibt bei Simon.Max fühlt sich mittlerweile wohl in seiner Ersatzvaterrolle und möchte nur das Beste für den kleinen Anton. Als Antons leibliche Mutter Sina plötzlich im „Fürstenhof“ auftaucht und ihr Verhalten bereut, fallen Max und Vanessa aus allen Wolken. Bei Max setzt instinktiv der Beschützerinstinkt ein und er möchte Sina nicht zu ihrem Sohn lassen. Obwohl Henning in letzter Sekunde von Paul gerettet wird, ändert das nichts an seiner Wut auf ihn. Allerdings gibt er Paul die Möglichkeit, Constanze selbst die Wahrheit zu gestehen. Diese ist schockiert und kann nicht glauben, dass Paul Schuld an Manuelas Tod haben soll. Schnell beginnt sie den Tathergang zu hinterfragen. Warum saß ein zehnjähriger Junge hinter dem Steuer? Da Christophs Pläne für seine neue Hotelkette von Werners und Roberts Absage durchkreuzt wurden, sucht er nach einer Alternative. Ein russischer Hotelier soll Abhilfe schaffen. Unglücklicherweise kann dieser kein Deutsch und der Dolmetscher fällt aus. Yvonne bemerkt Christophs missliche Lage und beeindruckt ihn mit ihrem Sprachtalent.Als Margot eine alte Lampe im WG-Wohnzimmer aufstellt, sind die Mitbewohner alles andere als begeistert. Sie werden wohl mit dem Ding leben müssen … Als Katharina die Wahrheit über Christians vermeintliches Alkoholvergehen erfährt, söhnt sie sich mit ihm aus. Wird sie nun auch ihre Lüge gestehen?Tobias versucht Vivien über eine Essensbestellung im Schiller ein Lebenszeichen zu übermitteln, doch wird Vivien es erkennen? Nika leidet darunter, dass ihr Privatleben öffentlich breitgetreten wird. Als Fans ihre Beziehung zu Paco angreifen, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. Easy und Ringo genießen ihr wieder gewonnenes Familienglück mit Julius und stellen fest, dass er sich weiterentwickelt hat.Yannicks Überraschung für Isabelle wird zum Reinfall und sorgt für dicke Luft. Weder Yannick noch Isabelle ahnen, wer eigentlich dahintersteckt. Jenny steht Justus in der Nacht des Bangens um Malu und das Baby bei. Die beiden sind sich dabei gleichzeitig so nah und so fern wie nie. Simone ist erleichtert, als Leyla ihren Kampfgeist wiederfindet. Freudig blickt sie Leylas Lauf entgegen, nicht ahnend, dass sie ihn verpassen wird.Maren und Katrin gestehen sich, wie sehr sie einander vermisst haben. Doch trotz der offenen Worte, merkt Maren, dass Katrin immer noch befangen ist. Sie beschließt, Katrin zu zeigen, was sie ihr bedeutet. Laura kommt von der Investorensuche zurück und hat dringenden Redebedarf mit Gerner. Wie konnte er es soweit kommen lassen? Die beiden geraten in Streit, und Laura bekommt Panik, dass die Arbeit umsonst war und ihre Mutter blind bleibt.Die Stimmung bei Hannes ist angespannt. Nachdem sein Vater ihm offenbar endgültig den Geldhahn zugedreht hat, sieht es finanziell düster für ihn aus. Doch plötzlich entdeckt er den vermeintlichen Weg aus der Krise. Er bekommt nämlich mit, wie ein Prüfungsbetrug an der Uni zum Erfolg führt. Nun will Hannes daraus für sich ein Geschäftsmodell machen und auf diese Weise das große Geld verdienen. Dabei lässt er ein wichtiges Detail offenbar völlig außer Acht: Die unerlaubte Beschaffung und der Verkauf der Prüfungsergebnisse könnten ein strafrechtliches Nachspiel für Hannes haben.Lynns Angst, Luna wieder zu verlieren, wird am Morgen durch Denny befeuert. Er fordert das Sorgerecht für das Kind ein. Lynn macht daraufhin dicht. Sie hat Angst, dass Denny ihr Luna wegnehmen könnte. Doch als sie später spazieren geht und einen jungen Mann mit seiner kleinen Tochter erlebt, wird Lynn klar, dass auch Luna einen Vater verdient hat. Sie schlägt daraufhin noch einmal bei Denny auf und verspricht ihm, dass sie ihm die Tochter nicht vorenthalten wird. Denny ist überglücklich. Auch Lynn glaubt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.