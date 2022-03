«Wenn keiner guckt» geht gut weiter

Quotennews

Zumeist müssen erfolgreiche Formate bei VOX, abgesehen vom «Perfekten Dinner», gesucht werden. Mit «Wenn keiner guckt - Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen» haben wir eins gefunden.

Die Beschreibung ist natürlich zu flapsig und inhaltlich nicht gänzlich richtig, schließlich verstecken sich im VOX-Sendeplan immer wieder Erfolge, jedoch auf Dauer schafft es eben doch nur die erwähnte Koch-Show auf konstante Zahlen. Und an Samstagen läuft sie nicht. Was also tun am VOX-Samstag? Die Antwort seit langer Zeit: Tier-Formate! Ab spätestens 17 Uhr dominieren bei VOX die Shows um Vierbeiner und andere Tiere das Programm, mit Erfolg. Gestern startete nach dem üblichen «Shopping Queen»-Marathonin den Vorabend. Dabei waren bereits 0,61 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil von zuvor 3,5 auf 5,1 Prozent stiegen ließen. Die Zielgruppe zeigte sich mit 0,14 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 6,3 Prozent verbesserungswürdig, jedoch ordentlich. Weiter ging es mitund 0,97 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil stieg um weitere Prozentpunkte auf 5,7 und bei den Umworbenen ging es mit 0,21 Millionen auf 6,9 Prozent.Und dann kam das neue VOX-Tier-Format,lief ab 19 Uhr. Es war bereits die zweite Folge, denn letzten Samstag startete das Format vor beachtlichen 1,34 Millionen Zuschauern. Ganz so gut lief es gestern nicht, jedoch werden die 1,07 Millionen Zuschauer für zufriedenes Nicken sorgen. Zudem sind 0,27 Millionen Umworbene, verbunden mit einem Marktanteil von 6,4 Prozent so etwas wie ein Erfolg für VOX. Zumindest lässt sich sagen, dass VOX mit der Show nicht falsch liegt, immerhin markierte das Format sowohl letzten als auch diesen Samstag die beste Reichweite in puncto Gesamtreichweite.Gestern teilte sich «Wenn keiner guckt» mit der Primetime unddie beste Reichweite in der Zielgruppe, letzten Samstag konntenunddie Vorabend-Show in dieser Kategorie noch überbieten. Ob nun jedoch an dieser Stelle davon geschrieben werden muss, dassein Erfolg ist oder jedoch der Rest einfach besser sein müsste, bleibt jedem selbst einzuordnen.