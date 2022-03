One strahlt in neuem Design

TV-News

In den kommenden Tagen bekommt der öffentlich-rechtliche Spartensender einen neuen Anstrich. Außerdem wurden neue Serien angekündigt.

© WDR Das neue Logo des Spartensenders One

Der ARD-Sender One wird ab Mittwoch, den 30. März, in einem neuen Design erstrahlen, das „modern“ sein soll. In dessen Zentrum steht die dynamische Kreisform des Logos, die sich jetzt als wiederkehrendes Element durch alle Programmbestandteile wie Trailer, Sender-Idents, Bauchbinden und Abspanntafeln zieht. „Durch eine reduzierte, aber klare Farbpalette erhält das On-Air-Design ein harmonisches und wertiges Aussehen“, heißt es in einer Mitteilung des WDR , der redaktionell für den Spartensender zuständig ist. Die Farbgebung des jeweiligen Designs greife dabei immer den jeweiligen beworbenen Inhalt auf.„Weniger bunt, dafür modern und wertig – das neue Design passt perfekt zum geschärften Profil von One. Mit einem klaren Fokus auf spannende Fiktion und gute Unterhaltung ist One nicht nur zur festen Größe in der ARD Mediathek geworden, sondern konnte in den vergangenen Jahren auch linear viele Zuschauer:innen für sich hinzugewinnen. Ich freue mich, dass das neue Design dieser Entwicklung nun auch optisch und akustisch Rechnung trägt“, erklärt Ingmar Cario, One-Programmchef und stellvertretender WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung.Inhaltlich entwickelt sich One ebenfalls weiter und hat mehrere Serien für das laufende Jahr angekündigt. Darunter sindüber die spanischen Jahre der Hollywood-Diva Ava Gardner, die französischen Mini-Serienundund die zweite Staffel der One-Koproduktion. Außerdem kommen Serien-Klassiker wieundins Free-TV.Auch das Talkformatkehrt ab dem 19. Mai immer donnerstags um 21.45 Uhr ins One-Programm zurück. Die neue Staffel entsteht in Kooperation mit dem rbb und wird in Berlin produziert. Zu Gast sind in dieser Staffel unter anderem Wigald Boning, Atze Schröder, Ferris MC, Pierre M. Krause und Bärbel Schäfer.