Die Gewinner der 94. Oscar-Verleihung

Felix Maier von 28. März 2022, 06:10 Uhr

Die Gewinner:



Bester Hauptdarsteller



Will Smith in «King Richard»



Beste Hauptdarstellerin



Jessica Chastain in «The Eyes of Tammy Faye»



Bester Film



«Coda»



Bester Song



No Time to Die aus «No Time to Die»



Beste Filmmusik



«Dune»



Bester Schnitt



«Dune»



Beste Kamera



«Dune»



Bestes Produktionsdesign



«Dune»



Beste Nebendarstellerin



Ariana Debose in «West Side Story»



Beste Visuelle Effekte



«Dune»



Beste Dokumentation



«Summer of Soul (...or, when the Revolution could not be televisend)»



Bester Kurzer Dokumentarfilm



«The Queen of Basketball»



Bester Animationsfilm



«Encanto»



Bester Kurzer Animationsfilm



«The Windshield Wiper»



Bester Kurzfilm



«The Long Goodbye»



Bester Ton



«Dune»



Beste Regie



Jane Campion für «The Power of the Dog»



Bestes Kostümdesign



«Cruella»



Bestes Make-Up & Hairstyling



«The Eyes of Tammy Faye»



Bester Nebendarsteller



Troy Kotsur in «Coda»



Bester fremdsprachiger Film



«Drive my Car» (Japan)



Bestes Adaptiertes Drehbuch



«Coda»



Bestes Original-Drehbuch



«Belfast»

