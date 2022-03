«Mystery Science Theater 3000» mit neuer Heimat

US-Fernsehen

Das Format kehrt auf einem jungen Streamingdienst zurück, der in Deutschland unbekannt ist.

Die neue Indie-Streaming-Plattform Gizmoplex hatfür eine 13. Staffel verlängert. Die von Joel Hodgson 1988 gegründete Sendung handelt von einer Reihe normaler Menschen, die von verrückten Wissenschaftlern gefangen genommen und einer Vielzahl von schrecklichen Filmen ausgesetzt werden.Um ihren Verstand zu bewahren, erschaffen die Menschen eine Reihe von Begleitrobotern, die sich über die Filme lustig machen, die sie sehen und die in der Sendung in ihrer Gesamtheit präsentiert werden. «MST3K» wurde in mehreren Staffeln ausgestrahlt, zunächst auf KTMA-TV Minneapolis, dann auf Comedy Central und dem Sci-Fi Channel, insgesamt zehn Staffeln lang. Im Jahr 2017 wurde sie für zwei Staffeln auf Netflix wiederbelebt.In der 13. Staffel kehren Felicia Day, Patton Oswalt und Mary Jo Pehl als verrückte Wissenschaftler zurück, die zum ersten Mal drei menschliche Versuchspersonen auf einmal einfangen: den wiederkehrenden Jonah Heston (Jonah Ray), den ursprünglichen Moderator Joel Robinson (Hodgson) und die Newcomerin Emily Connor (Emily Marsh). Hampton Yount, Kelsey Ann Brady, Baron Vaughn, Conor McGiffin, Rebecca Hanson und Yvonne Freese kehren als die Roboterbegleiter auf dem Schiff zurück. Die neue Staffel besteht aus 13 Episoden, die ab 6. Mai ausgestrahlt werden.