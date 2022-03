«Amsterdam-Krimi» minimal hinter dem «Brennpunkt»

Quotennews

Ohne «Der Bergdoktor» im Gegenprogramm läuft es für die Krimi-Reihe mit Hannes Jaenicke besser, aber nicht fulminant.

In den vergangenen Wochen strahlte das ZDF «Der Bergdoktor» am Donnerstag aus, doch nach dem Finale läuft nun erst einmal die Reihe «Lena Lorenz» beim Mainzer Sender. Wie schon in der Vorwoche strahlte Das Erste dagegen eine neue Episode vonaus. Vor acht Tagen saßen 5,43 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen, nun wurden 5,96 Millionen Zuseher erzielt.Das Format, in dem Hannes Jaenicke den Undercover-Polizisten Alex Pollack verkörpert, sicherte sich einen Marktanteil von 20,8 Prozent. Die Sendung, die von Peter Koller geschrieben und Ismail Sahin umgesetzt wurde, sicherte sich 0,58 Millionen junge Fernsehzuschauer. Bei den jungen Menschen kam die Geschichte um einen Dealer-Ring in Amsterdam auf 8,3 Prozent. Im Vorfeld erreichte der 20-minütige1,17 Millionen junge Menschen, die zu 16,3 Prozent Marktanteil führten. Beim Gesamtpublikum wurden 5,97 Millionen Zuschauer verbucht (20,1%).Am späten Abend gab es neue Folgen vonundzu sehen. Die Formate, die ab 23.10 Uhr gesendet wurden, sicherten sich 1,55 und 0,44 Millionen Zuschauer, die Marktanteile der Formate lagen bei 11,8 und 5,3 Prozent. Dieter Nuhr und Tahnee sicherten sich 0,18 und 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige. Bei den jungen Menschen erzielte Das Erste 5,3 und 4,2 Prozent.