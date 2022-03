Primetime-Check

Wie schlug sich der «Amsterdam-Krimi» im Ersten? Sicherte sich Heidi Klum einmal mehr die Marktführung?

Die meisten Fernsehzuschauer am Donnerstag sicherte sich Das Erste mit, das Special verfolgten 5,97 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 20,1 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ermittelte 1,17 Millionen junge Zuschauer, sodass 16,3 Prozent Marktanteil beziffert wurden. Es folgtemit der Ausgabe „Der Tote aus dem Eis“. 5,96 Millionen Zuschauer sahen zu, der Marktanteil wurde mit 20,8 Prozent erzielt. Mit 0,58 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 8,3 Prozent ein.underzielten im Anschluss 2,56 und 2,01 Millionen, die Marktanteile lagen bei 11,4 und 11,0 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 5,0 und 6,9 Prozent erzielt.undließen 4,89 und 4,18 Millionen das ZDF einschalten, die Formate verbuchten 16,7 und 17,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 und 10,1 Prozent ermittelt. Unterdessen erzielte2,02 Millionen Zuschauer, mit 1,26 Millionen jungen Menschen und 20,3 Prozent Marktanteil sicherte man sich den Primetime-Sieg bei den Umworbenen.undwaren bei 1,13 und 0,70 Millionen Zuschauern angesagt, in der Zielgruppe standen 5,2 und 3,8 Prozent auf der Uhr. Zuvor holte2,00 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man akzeptable 10,6 Prozent Marktanteil ein. RTLZWEI setzte aufund, es wurden 0,66 und 0,32 Millionen Zuschauer verbucht. Bei den Werberelevanten waren 4,6 und 3,5 Prozent dabei.undverfolgten 0,77 und 0,52 Millionen, die Marktanteile lagen bei 5,1 und 4,9 Prozent. Bei VOX holte1,22 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 6,8 Prozent Marktanteil ein.Die Sat.1-Sendungenundlieferten 1,15 und 0,84 Millionen Fernsehzuschauer ab. Die Fernsehstation fuhr 6,4 und 5,1 Prozent bei den Umworbenen ein.