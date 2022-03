«Zeitkapsel»: NDR und funk starten Podcast mit Holocaust-Überlebender

Vermischtes

Irene Butter hat den Holocaust überlebt. In dem NDR/funk-Podcast erzählt sie unter anderem, wie sie Anne Frank kennen lernte.

Nach einer Idee der NDR-Autorin Caroline Schmidt in Zusammenarbeit mit dem "NDR Audio Lab Think Audio" haben der NDR und das junge Content-Netzwerk funk einen neuen Podcast angekündigt, der sich um die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Irene Butter dreht. In dem neunteiligen Formaterzählt die mit dem Mädchennamen Hasenberg geborene, wie sie und ihre Familie 1937 aus Berlin vor den Nationalsozialisten nach Amsterdam floh. Dort werden sie jedoch wenig später verhaftet und schließlich ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Der heute 91-Jährigen wurde damit die Jugend geraubt, sie musste jeden Tag Todesangst durchleben. Sie hatte kaum etwas zu essen und ihre Eltern wurden immer schwächer.Wie Butter diese Zeit dennoch durchgestanden und überlebt hat, wollen die vier Hamburger Schülerinnen Milla, Ida, Lonneke und Mathilda von Irene wissen. Für den Podcast sind insgesamt 22 Gesprächsstunden entstanden, die zu neun Episoden zusammengefügt wurden. Irene Butter erzählt von Verfolgung, von Freunden, die verschwinden, von grausamen Aufsehern im Konzentrationslager und von Anne Frank, die sie in Amsterdam kennenlernte und unter tragischen Umständen wieder traf. Die Gespräche werden durch historische O-Töne und kurze Hintergrund-Infos ergänzt.„Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und darum finde ich, es ist meine Pflicht, das zu erzählen", sagt Irene Butter heute. Die Mädchen und die alte Dame haben „zusammen geweint, aber auch gelacht“, wie es in der Ankündigung des NDR heißt. Irene Butters Geschichte sei eine Geschichte von Verzweiflung und Angst, aber auch von Hoffnung und Zusammenhalt. Sie habe jetzt verstanden, sagt eines der Mädchen, „dass es sich lohnt, auch eine schlimme Lebensphase durchzustehen, denn danach kann es wieder besser werden.“Der Podcast «Zeitkapsel» erscheint am Dienstag, 29. März, mit den ersten beiden Folgen. Folge 3 bis 9 werden ab dann wöchentlich in der ARD Audiothek veröffentlicht sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.