Taddl  YouTuber, Streamer, Beatboxer, Rapper und Sänger

YouTuber

Er fällt durch seine zahlreichen Tattoos, auch im Gesicht, auf und schaffte den Sprung von YouTube-Videos zum Produzieren seiner eigenen Musik.

Daniel Tjarks hat sich auf YouTube als Taddl und in der Musikindustrie als TJ_beastboy und als TJ_babybrain einen Namen gemacht. So wurde er auch zum Frontman der dreiköpfigen Hip-Hop-Formation „Dat Adam“. Seine Karriere startete als Webvideoproduzent auf YouTube. Auch heute ist er dort noch aktiv, streamt allerdings hauptsächlich auf Twitch und produziert weiter Musik.Am 1. September 1994 kam Daniel Tjarks in Mittelfranken auf die Welt, wuchs dann aber in der ostfriesischen Gemeinde Großefehn auf. Bereits in jungen Jahren interessierte er sich für Filmanimation, so dass er schon 2009 mit 15 Jahren seinen YouTube-Kanal gründete. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin und einem Freund betrieb er den Kanal unter dem Namen „MeatCakeTV“. Es erschienen hauptsächlich verschiedene Animationen und Nachrichten. 2012 startete Tjarks schließlich sein eigenes Format „What The Fact!? – Unnützes Wissen“. Mit den 59 Teilen der Reihe, in denen jeweils 20 unnütze und interessante Fakten präsentiert wurden, gewann der Kanal an Bekanntheit. Die Folgen wurden teilweise millionenfach aufgerufen. In dieser Zeit lernte er auch Adrian Bora, bekannt als Ardy, kennen und veröffentlichte mit ihm gemeinsam das Buch „What The Fact!: Völlig unnützes Wissen“. 2014 wurde die Videoreihe jedoch eingestellt, da sich Tjark nach eigenen Angaben nicht mehr damit identifizieren konnte. Auch die Videos sind heute nicht mehr auf dem Kanal aufrufbar.Es folgte eine YouTube-Pause, ehe Tjarks als Taddl gemeinsam mit dem YouTuber Ardian Bora (Ardy) und dem Musikproduzenten Marius Ley (Marley) als Hip-Hop-Formation Dat Adam wieder in die Öffentlichkeit trat. 2015 erschien die erste EP „Chrome“, die in die Top 5 aller deutschsprachigen Albencharts aufstieg und in Österreich sogar auf dem ersten Platz landete. Auch das Debütalbum „Hydra 3D“ hatte im deutschsprachigen Raum großen Erfolg und landete sogar auf dem ersten Platz der deutschen Hip-Hop-Charts. Nach der Veröffentlichung weiterer Titel löste sich die Gruppe 2018 auf, da sich alle Mitglieder auf ihre Solokarriere konzentrieren wollten.Unter dem Pseudonym TJ_beastboy erschien schon 2017 das erste Soloalbum von Tjarks unter dem Titel „Cy-Beast Lvl1.“, der sich von da an in die Musikrichtung Rap bewegte. Bekannt sind seine Veröffentlichungen vor allem für das Variieren zwischen verschiedenen Stimmtechniken. Außerdem betreibt er nebenbei Beatboxen und wendet gelegentlich Techniken aus diesem Bereich in seiner Musik an. Während die Kunstfigur TJ_beastboy für ein übersteigertes Selbstbewusstsein und ein positives Lebensgefühl steht, entstand schließlich noch TJ_babybrain, womit Tjarks persönliche Emotionen und Gedanken verarbeitet. Musikvideos zu seinen Veröffentlichungen erscheinen auf dem Kanal „TJ_bb“, welcher über 500.000-mal abonniert wurde. Der Großteil der Videos hat mehr als eine Million Aufrufe und der beliebteste Titel „1000x COOLER + W1NNER“ wurde sogar 23 Millionen Mal geklickt.Schon 2013 gründete Tjarks noch einen weiteren Kanal unter dem Namen „LetsTaddl“, auf dem Let’s Plays, vor allem zu Minecraft, erschienen. Mit bis zu 1,2 Millionen Abonnenten überholte der Kanal sogar seinen Hauptkanal. Doch auch hier wurden alle Videos auf privat gestellt und heute existiert nur noch der Kanal „Taddl“, der 1,15 Millionen Abonnenten zählt. Tjarks, der inzwischen auf Madeira lebt, hat sich inzwischen vor allem auf das Streamen auf Twitch spezialisiert und hat dort mehr als 400.000 Follower. Auf dem YouTube-Kanal erscheinen somit hauptsächlich Zusammenschnitte der Streams.