«Ganz oder gar nicht»: Disney macht Remake

Der britische Streifen «The Full Monty» kommt als Disney+-Serie zurück.

Im Jahr 1997 drehte Peter Cattaneo den Spielfilm, der unter anderem für den Golden Globe in der Kategorie Komödie nominiert wurde. Außerdem gewann er den Oscar im Bereich Filmmusik und wurde noch als bester Film, Regie und Originaldrehbuch nominiert. Passend zum Oscar-Montag gab Disney bekannt, dass man eine Serie dazu herstellen wird.Die britische Original-Dramaserie (8×60') bringt den Oscar-prämierten Drehbuchautor Simon Beaufoy («Slumdog Millionaire») und den Produzenten Uberto Pasolini («Nowhere Special») wieder zusammen und wurde von Disney+ und FX gemeinsam in Auftrag gegeben. Der Film begleitet die Originalbesetzung auf ihrem Weg durch die postindustrielle Stadt Sheffield und die bröckelnde Gesundheits-, Bildungs- und Arbeitswelt der Gesellschaft und zeigt, wie man mit gemeinschaftlicher Anstrengung Widrigkeiten überwinden kann.Die Serie wird von Simon Beaufoy entwickelt, geschrieben und produziert, von Uberto Pasolini produziert, von Andrew Chaplin («Alma's Not Normal») und Catherine Morshead («No Offence») inszeniert und von Alice Nutter zusammen mit Simon Lewis als Serienproduzent geschrieben. Die Serie wurde von Searchlight Television und FX entwickelt und wird von Little Island Productions produziert und von Lee Mason, Director of Scripted Content bei Disney+ , produziert. Die Serie wird weltweit auf Disney+, Star Plus in Lateinamerika und Hulu in den USA ausgestrahlt.Beaufoy sagte: "Wir freuen uns riesig, die Monty Men wieder zusammenzubringen – jetzt mit einer chaotischen Entourage von Kindern, Enkeln, Haustieren und anderen Mitläufern – um zu sehen, wie das Leben in Sheffield fünfundzwanzig Jahre später aussieht".