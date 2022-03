Primetime-Check

Wie lief es für das Finale von «First Dates Hotel»? Konnten «Die Geissens» und «Love Island» bei RTLZWEI punkten? Wie viele Menschen sahen den «Spreewaldkrimi» im ZDF?

Im Ersten war zu Beginn des Abends einund die Dokuzu sehen. Die beiden Programme sorgten für 3,69 und 2,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was Marktanteilen von ordentlichen 12,6 und schwachen 7,3 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mit 1,00 und 0,57 Millionen Quoten von 15,0 und 8,2 Prozent erzielt.undverfolgten ab 21:00 Uhr 2,27 und 2,59 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 8,2 und 12,1 sowie 5,5 und 10,1 Prozent. Im ZDF gab eszu sehen, den 6,49 Millionen einschalteten. Die Marktanteile bewegten sich auf einem Rekord-Niveau von 22,2 Prozent bei allen und soliden 6,2 Prozent bei den Jüngeren.undsorgten danach für Reichweiten von 4,38 und 1,82 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 16,6 und 12,1 Prozent respektive 8,0 und 6,5 Prozent.In Sat.1 gab es den dritten «Harry Potter»-Filmzu sehen, den sich 1,20 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Davon stammten 0,64 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Sat.1 belegte damit 4,5 Prozent des Gesamtmarktes und sehr gute 9,9 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben setzte zunächst auf, das vor 0,83 Millionen in die neue Staffel startete. Bei den Umworbenen standen 6,7 Prozent zu Buche. Auchblieb deutlich unter dem Senderschnitt hängen und kam nur auf 0,80 Millionen und 5,7 Prozent Marktanteil. Eine weitere «Seattle Firefighters»-Folge ließ die Reichweite auf 0,60 Millionen sinken, die Sehbeteiligung der 14- bis 49-Jährigen stieg leicht auf 6,0 Prozent. Kabel Eins sendet den Filmund verbuchte 0,89 Millionen Zuschauer, von denen 0,36 Millionen aus der umworbenen Gruppe stammten. Mit Marktanteilen von 3,2 und 5,4 Prozent kann Kabel Eins zufrieden sein.Bei VOX stand das Finale vonauf dem Plan. Die achte Folge der Kuppelshow wollten 1,07 Millionen Fernsehzuschauer sehen, was einem Marktanteil von 3,8 Prozent entsprach. Mit 0,51 Millionen Umworbenen holte der Sender mit der roten Kugel einen Marktanteil von soliden 7,5 Prozent. Damit bewegte man sich auf dem Niveau der Vorwochen. Auchging im Anschluss zu Ende. Folge neun sahen 0,42 Millionen ab Dreijährige. Die Marktanteile blieben mit 2,4 Prozent bei allen und 3,1 Prozent bei den Jüngeren einmal mehr auf einem miesen Niveau. Deutlich besser lief es für RTLZWEI und, deren Doppelfolge 0,87 und 1,07 Millionen Zuschauer einschalteten. Mit 3,0 und 3,9 Prozent wuchs man deutlich über den Senderschnitt hinaus. Auch bei den Werberelevanten lag man auf einem starken Niveau. 0,39 und 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige belegten 5,7 und 7,2 Prozent dieses Marktes.konnte den guten Lead-In nicht nutzen und versauerte bei 0,38 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 2,0 und 3,8 Prozent. RTL war mitbei 3,70 Millionen Zuschauern erfolgreich, denn die Quotenadel zeigte 14,5 Prozent bei allen und 15,6 Prozent bei den Umworbenen. Das eingeschobenekam um 22:15 Uhr noch auf 3,34 Millionen Zuschauer und steigerte die Quoten auf 14,8 und 16,4 Prozent.