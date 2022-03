Aquarius produziert schwulen Liebesfilm

International

In Australien ist ein Film über zwei Männer, die sich in einem Gefangenlager kennen lernen, in Planung.

Aquarius Films hat die Entwicklungs- und Produktionsrechte an Abdul Karim Hekmats gefeiertem Artikel "True Love in Nauru" erworben und will ihn als Spielfilm mit dem Titelproduzieren. Dieser ist die beeindruckende wahre Geschichte zweier Männer, die sich in einem australischen Offshore-Gefangenenlager kennen und lieben lernen. Ihre Beziehung wird zu einer lebensbejahenden Kraftquelle, während sie gegen die Gleichgültigkeit der Institutionen ankämpfen, die Hoffnungslosigkeit überwinden und schließlich ihren Weg in die Freiheit finden.Der Originalartikel von Hekmat wurde in ‚The Monthly‘, einem australischen Magazin für Politik und Gesellschaft, veröffentlicht. Hekmat, der in Australien lebt, kam als Flüchtling aus Afghanistan und verbrachte fünf Monate in Haft. Er wird das Drehbuch gemeinsam mit Roger Monk schreiben."[Hekmat] ist ein enorm talentierter Geschichtenerzähler, der den Triumph des menschlichen Geistes eingefangen hat. Wir wollen diese Geschichte auf die Leinwand bringen, weil wir von diesen mutigen Männern, die sich trotz aller denkbaren Hindernisse durchgesetzt haben und ihrer Liebe treu geblieben sind, so sehr inspiriert sind", so die Produzenten Angie Fielder und Polly Staniford in einer gemeinsamen Erklärung."Als Nima und Ashkan mir von ihrer unglaublichen und verbotenen Liebesgeschichte erzählten, war ich so bewegt, dass ich beschloss, sie aufzuschreiben, damit andere sie lesen können", so Hekmat. "Ich dachte, diese Art von herzzerreißender und erschütternder Geschichte gäbe es nur in der Fantasieliteratur, aber dies ist eine wahre Liebesgeschichte, die sich an dem geheimnisvollen und unwirtlichen Ort des australischen Offshore-Gefangenenlagers zugetragen hat."