Rome Flynn geht zu «Greys Anatomy»

US-Fernsehen

Der Schauspieler übernimmt eine wiederkehrende Rolle bei dem Format.

Rome Flynn, der die Rolle des Gabriel Maddox in den Staffeln fünf und sechs der Shondaland-Serie «How to Get Away With Murder» spielte, wird in einer wiederkehrenden Rolle beizu sehen sein. Er wird Wendell Ndugu spielen, den Bruder von Winston (Anthony Hill), und in der Episode vom Donnerstag wird er zum ersten Mal in der Serie zu sehen sein.Laut ABCs Beschreibung von Wendell ist der Charakter "ein typischer jüngerer Bruder mit einem schelmischen Sinn für Humor – er hofft, Winston mit seiner neuen Rolle als Vertriebsmitarbeiter bei einem Medizintechnikunternehmen zu beeindrucken."Die Logline der Folge vom Donnerstag deutet darauf hin, dass der durch die Pandemie ausgelöste Ärztemangel am Grey Sloan Memorial zu einer echten Krise zu werden beginnt – obwohl unklar ist, ob die «Grey's Anatomy»-Zuschauer mehr über Winstons kürzlich enthülltes Fachwissen über Schlangen erfahren werden (oder wie Wendell über Schlangen denken könnte).