«Weil wir Champions sind»: Inklusiver Film findet VOX-Sendetermin

TV-News

Ende Mai, rund sieben Wochen nach der Premiere bei RTL+, findet der mit Wotan Wilke Möhring besetzte Film seinen Weg ins Free-TV.

Bereits feststand, dass der Streamingdienst RTL+ den Film, der mit einem inklusiven Cast besetzt ist, am 5. April seine Premiere feiern wird ( Quotenmeter berichtete ). Damals hieß es bereits, dass der mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle besetzte Film auch bei VOX im Free-TV ausgespielt werden soll. Nun hat der Kölner Sender auch einen Sendetermin kommuniziert. Demnach erfolgt die Free-TV-Premiere am Mittwoch, den 25. Mai, um 20:15 Uhr. Darin spielt Möhring einen Basketballtrainer, der eine Mannschaft mit kognitiv beeinträchtigten Spielern trainieren soll, nachdem ihm Sozialstunden auferlegt wurden.Neben Möhring spielen die Schauspieldebütanten Antonia Riet, Tanino Camilleri, Luca Davidhaimann, Christian Forst, Nico Michels, Jonas Relitzki, Jochen Riemer, Simon Rupp und Matthias Sander. Sie wurden in vier Monaten Scouting und rund 250 Sichtungen in Behindertenwerkstätten, -sportvereinen und Inklusionstheatern gecastet. In einer Mitteilung des Senders heißt es, dass die Schauspielneulinge währnd der drei Wochen Proben und den anschließenden Dreharbeiten in einer Art "Dreh-WG" lebten, in der Tag- und Nachtbetreuung gewährleistet gewesen sei. Insgesamt waren um die acht Betreuer:innen täglich im Einsatz, davon zwei Schauspieltrainer, ein Theaterpädagoge sowie weitere drei bis vier Betreuer.Zusätzlich sind in weiteren Rollen Katharina Schüttler, Ben Münchow, Ursula Werner und Sabine Vitua zu sehen. Als Executive Producer fungierte seitens Constantin Television Oliver Berben, Produzentin ist Nina Viktoria Philipp. Oliver Philipp und Andreas Fuhrmann schrieben das Drehbuch nach einem Original von David Marqués und Javier Fesser. Regie führte Christoph Schnee.Ebenfalls am 5. April startet auf RTL+ die begleitende Dokumentationim Stream bereit. Die von Vitamedia Film produzierte Doku verspricht „einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der inklusivsten Filmproduktion Deutschlands“.