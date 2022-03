Kader Loth im Altersheim? Kein Einschaltimpulsiv!

Quotennews

Die zweite Ausgabe von «Prominent und Pflegekraft» konnte die RTLZWEI-Sendung «Love Island» nicht beflügeln.

Vor einigen Wochen zogen die RTLZWEI-Kameras in die Paul-Klee-Straße im beschaulichen Wilhelmshaven ein, denn die Senioreneinrichtung „lütt ‚jes Heim“ war Schauplatz der zweiten-Sendung, die am Dienstag beim Grünwalder Sender ausgestrahlt wurde. Während Kader Loth die Pflegerin Nicole unterstützte, war Schauspielerin Janine Kunze mit Prota Care in Herne unterwegs.0,58 Millionen Menschen schauten auch den dritten im Bunde, Axel Schulz in Bremen, über die Schulter. Die Produktion erreichte einen Marktanteil von unterdurchschnittlichen 2,0 Prozent. Selbst bei den jungen Menschen war das Format kein Selbstläufer. Lediglich 0,29 Millionen Werberelevanten waren dabei, sodass ein Marktanteil von 4,1 Prozent erzielt wurde. Schon die Premiere fiel vor acht Tagen mit nur 0,54 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe dürftig aus. In Grünwald dürfte man sich aber freuen, dass es einen halben Prozentpunkt aufwärts ging.Um 22.15 Uhr erfolgte der harte Themen-Cut: Sylvie Meis meldete sich mit ihren jungen Singles von Teneriffa und wollte die Menschen unter die Haube bringen. Doch die Produktion von ITV Studios Germany und der Pflege-Vorlauf waren keine gute Kombination. Nur 0,34 Millionen Zuschauer fanden zu, sodass der Marktanteil mit 1,8 Prozent beziffert wurde. In der Zielgruppe standen 0,17 Prozent auf der Uhr, der Marktanteil lag bei mauen 3,6 Prozent.