3 Quotengeheimnisse

Am Wochenende konnte beim Skifliegen der Norweger Marius Lindvik überzeugen.



Am Freitag zockte die U21-Mannschaft des DFB gegen die Lettländer. Die Partie, die in Aachen ausgetragen wurde, führte zu einem sauberen 4:0-Sieg. Die erste Halbzeit erreichte um 18.15 Uhr 0,29 Millionen Zuschauer und erfreuliche 1,6 Prozent. Mit 0,11 Millionen jungen Zusehern wurden erfreuliche 3,6 Prozent erzielt. Die zweite Hälfte sorgte für 0,36 Millionen Zuschauer und 1,5 Prozent. Bei den Werberelevanten fuhr man zweieinhalb Prozent ein.





Das Erste strahlte am Sonntagvormittag einmal mehr den Weltcup im Skifliegen der Männer aus. Bei der vierten Entscheidung im slowenischen Planica erreichte Marius Lindvik den ersten Platz. In der Solo-Veranstaltung, die von 1,50 Millionen Menschen verfolgt wurde, siegte er vor dem Japaner Yukiya Sato. Die Übertragung lockte 15,2 Prozent der Fernsehzuschauer an. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 0,09 Millionen Zuseher dabei, man musste sich mit schwachen 3,9 Prozent zufriedengeben.Einen Tag zuvor setzte Das Erste am Nachmittag das Finale der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft aus. Die Kür der Frauen, bei der Karoi Sakamoto (Japan), Loena Hendrickx (Belgien) und Alysa Liu (Vereinigten Staaten) am besten abschnitten, erzielte 0,78 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 12,7 Prozent. Ebenfalls 90.000 14- bis 49-Jährige sahen sich die Übertragung an und verhalfen dem Sender zu soliden 6,1 Prozent Marktanteil.