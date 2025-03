3 Quotengeheimnisse

Die Zuschauer haben auch nach 23 Jahren Lust auf alte «Inspector Barnaby»-Episoden, «Big Brother» bleibt für sixx enttäuschend. Der NDR springt mit seinen Regionalmagazinen in die Hitliste.

In der vergangenen Woche überzeugte die Reality-Show beim Fernsehsender sixx nicht wirklich. Zwischen Montag, den 17. März, und Montag, 24. März, fuhr man maximal 0,12 Millionen Zuschauer ein (Mittwoch und 2. Montag), die Marktanteile lagen jeweils bei 0,6 Prozent. sixx wurde eigentlich für junge Frauen gegründet, doch das Publikum interessiert sich nicht wirklich für den Stoff. Das höchste der Gefühle im genannten Zeitraum waren am 24. März mit 0,04 Millionen Zielgruppen-Zuschauern 1,0 Prozent Marktanteil. Nur ein Drittel der Zuschauer waren unter 50 Jahre alt.Die Episode „Mord am St. Malley's Day“ der britischen Serie hat inzwischen 23 Jahre auf dem Buckel. John Nettles verfolgten am Montagabend dennoch 1,55 Millionen Menschen ab drei Jahren, sodass ZDFneo auf einen fabelhaften Marktanteil von 6,2 Prozent Marktanteil kam. Die Produktion von ITV sicherte sich sogar 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass starke 4,3 Prozent Marktanteil eingefahren wurden. Die zweite Folge der Krimiserie, die ab 21.55 Uhr lief, sicherte sich sogar 1,61 Millionen und 9,8 Prozent.Am Montag verbuchten die mehreren NDR-Sender mit ihrem Regionalprogramm eine stattliche Reichweite: 1,47 Millionen Menschen sahen die Berichte von «Hallo Niedersachsen», «Nordmagazin» (Mecklenburg-Vorpommern), «Schleswig-Holstein Magazin», «Hamburg Journal» und «buten und binnen» (Radio Bremen). Der Marktanteil belief sich auf 6,8 Prozent. Ebenfalls nicht von schlechten Eltern war die «Tagesschau», die allein im NDR auf 1,54 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent Marktanteil kam. Im Ersten verfolgten die 20-Uhr-Nachrichtensendung 5,38 Millionen Zuschauer (MA 21,8%).