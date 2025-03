Quotencheck

Das tägliche Magazin muss vor allem unter der Woche eine dicke Quotenlücke überbrücken.

Im Januar feierte Brisant seinen 31. Geburtstag und die Sendung vom Mitteldeutschen Rundfunk muss aus den schlechten Quoten von «Dahoam is Dahoam» und den kurzen Ersatz von «Tagesschau extra» vernünftige Werte zaubern. Die Sendung startete am 2. Januar 2025 ins neue Jahr, um 17.15 Uhr schalteten 2,00 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, das bedeutete einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 14,7 Prozent. Das Interesse bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 0,17 Millionen überschaubar, der Marktanteil wurde auf 7,2 Prozent beziffert.Bereits einen Tag später erreichte das von Kamilia Senko und Marwa Eldessouky aus Leipzig produzierte Magazin 2,01 Millionen Zuschauer, wenngleich der Marktanteil auf 14,3 Prozent fiel. Bei den jungen Menschen schalteten nur noch 0,11 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 5,4 Prozent. Die Samstagsausgabe fiel aufgrund einer Sportübertragung aus, am Sonntag startete die Sendung bereits um 17.00 Uhr und verbuchte 2,05 Millionen Zuschauer, aber nur 11,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen brachten 0,15 Millionen nur unterdurchschnittliche fünf Prozent.Besser sah es bereits am Montag aus, denn am Feiertag waren 2,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, der Marktanteil von 13,5 Prozent war gut. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,15 Millionen, die 6,2 Prozent brachten. Nachdem die Feiertage nach Heilige Drei Könige abschlossen wurde, fiel «Brisant» in ein kleines Loch: 1,43 Millionen Menschen verfolgten die Dienstagssendung, die auf 11,4 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum reichten schon 0,11 Millionen für 6,3 Prozent.Am Samstag, den 11. Januar 2025, erreichte «Brisant» 1,71 Millionen Zuschauer, aber nur 11,5 Prozent der Zuschauer. Auch beim jungen Publikum sorgten 0,14 Millionen nur für fünf Prozent. Am Sonntag wurde mit 2,08 Millionen wieder die Zwei-Millionen-Marke übersprungen, der Sender zählte 13,4 Prozent Marktanteil. 0,18 Millionen junge Menschen schalteten ein, das führte zu 6,6 Prozent.Am Freitag, den 14. Februar 2025, schalteten nur 1,29 Millionen Zuschauer ein, die Valentinssendung zog nur 9,9 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Leuten wurden normale 0,11 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf 5,4 Prozent. Besonders erfolgreich war dagegen die darauffolgende Montagsfolge die auf 0,19 Millionen Umworbene und zehn Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen 1,67 Millionen Zuschauer respektive 13,5 Prozent zu. Eine Woche später waren sogar 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, sodass der Marktanteil auf 11,7 Prozent kletterte. Beim Gesamtpublikum wurden 1,77 Millionen Zuschauer verbucht.Im Durchschnitt erreichte «Brisant» im Januar und Februar 2025 eine Reichweite von 1,66 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag mit 12,6 Prozent auf dem Senderschnitt. Mit 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden leicht unterdurchschnittliche sechs Prozent Marktanteil eingefahren.