Quotencheck

Den Wiederholungen fehlte es an Konstanz. Teilweise waren die Quoten gut, zu oft jedoch auch viel zu niedrig. Das Staffelergebnis fiel dementsprechend unterdurchschnittlich aus.

Zwischen 2008 und 2015 verkörperte Simon Baker in der CBS-Seriedie titelgebenden Figur Patrick Jane, der mit seiner herausragenden Beobachtungs- und Kombinationsgabe dem California Bureau of Investigation (CBI) bei der Ermittlungsarbeit hilft. Zehn Jahre nach dem Serienende ist die Serie noch immer dauerpräsent im deutschen Fernsehen. Kabel Eins wiederholt die Folgen im Tagesprogramm, seit November strahlt auch sixx die Episoden zur besten Sendezeit am Donnerstagabend aus. Die ersten beiden Folgen der ersten Staffel liefen am 11. November vor 0,17 und 0,22 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile bewegten sich bei soliden 0,6 und 0,8 Prozent. In der Zielgruppe belief sich das Ergebnis auf ansehnliche 1,5 und 1,9 Prozent bei Reichweiten von 0,08 und 0,10 Millionen.Konstanz ging der «The Mentalist»-Programmierung jedoch ab. In Woche zwei sank die Reichweite auf 0,10 und 0,14 Millionen, am 25. November stieg das Ergebnis auf 0,18 und 0,23 Millionen. Die Marktanteile formierten sich zwischen 0,4 und 0,9 Prozent. Auch in der Zielgruppe gab es eine enorme Differenz. Am 18. November beliefen sich die Werte auf mit 0,02 und 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 0,3 und 0,7 Prozent. Eine Woche später wurden 0,06 und 0,10 Millionen sowie 1,2 und 2,0 Prozent gemessen. Mit dem Dezember ging ein Bruch einher, denn das Niveau verblieb sehr niedrig. Die sechs ausgestrahlten Episoden erreichten nie mehr als 0,14 Millionen Seher, sodass der Marktanteil zwischen 0,4 und 0,5 Prozent wechselte. In der Zielgruppe musste sixx am 2. Dezember während der 21:10-Uhr-Folge einmal sogar eine durchschnittliche Reichweite von 0,00 Millionen Zuschauern hinnehmen. Auch sonst waren nicht mehr als 0,02 Millionen Umworbene dabei. Die Marktanteile lagen zwischen 0,1 und 0,4 Prozent.Bis zum 6. Januar 2025 pausierte sixx die Ausstrahlung. Die ersten beiden Folgen des neuen Jahres erreichten mit 0,20 und 0,22 Millionen klar verbesserte Marktanteile von 0,7 und 0,9 Prozent. Auch in der Zielgruppe ging es mit 0,04 und 0,05 Millionen auf 0,8 und 0,9 Prozent nach oben. Am 13. Januar performten die beiden Episoden sehr unterschiedlich. Um 20:15 Uhr generierte «The Mentalist» in beiden Zuschauergruppe jeweils mäßige Marktanteile von 0,4 Prozent. In der 21-Uhr-Stunde stiegen die Werte auf 0,6 respektive 1,4 Prozent. Gerade in der Zielgruppe war der Zuschauerzuwachs bemerkenswert. Von 0,02 ging es auf 0,07 Millionen nach oben.Auf diesem Niveau verblieb die US-Serie auch am 20. Januar, als mit 0,07 und 0,09 Millionen Zusehern unter 50 Jahren gute Quoten von 1,5 und 1,8 Prozent zu Buche standen. Insgesamt stieg das Interesse auf 0,20 und 0,22 Millionen, die Marktanteile auf 0,7 und 0,8 Prozent. Es setzte aber kein Trend ein. Am 27. Januar sank das Ergebnis auf 0,11 und 0,09 Millionen Zuschauer, darunter 0,02 und 0,01 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf jeweils 0,4 Prozent bei allen sowie 0,4 und 0,2 Prozent bei den Jüngeren beziffert. Die letzten drei Folgen sorgten im Februar für 0,4, 0,3 und 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. sixx schloss die Ausstrahlung der zweiten Staffel nahtlos am 10. Februar an.Die Quoten von «The Mentalis» bei sixx gleichen einem Würfelspiel. Mal ging es nach oben, mal nach unten. Konstanz war kaum gegeben. Unterm Strich erreichte der Frauensender durchschnittlich 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass ein Marktanteil von 0,6 Prozent zu Buche stand. Mit 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man auf 0,8 Prozent, was ebenfalls knapp unter dem Senderschnitt einzuordnen ist.