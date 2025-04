Amazon beginnt mit «James Bond»

Kino-News

Amy Pascal und David Heyman sollen das neue Franchise leiten.

Die Amazon MGM Studios gaben bekannt, dass die Produzenten Amy Pascal und David Heyman an Bord gekommen sind, um den kommenden James-Bond-Film des Studios zu produzieren. Pascal wird den Film über Pascal Pictures produzieren und Heyman über Heyday Films.„Wir gehen jede kreative Entscheidung in Bezug auf «James Bond», den Barbara Broccoli und Michael G. Wilson so meisterhaft steuern, mit größtem Verantwortungsbewusstsein an“, sagte Courtenay Valenti, Head of Film bei Amazon MGM Studios. „Amy Pascal und David Heyman gehören zu einer Elite-Gruppe von Produzenten, die riesige Film-Franchises entwickelt und zu Kassenschlagern und Kritikererfolgen gemacht haben. Sie sind zwei der versiertesten, erfahrensten und angesehensten Filmproduzenten in unserer Branche. Wir fühlen uns geehrt, mit ihnen am nächsten Kapitel von James Bond zu arbeiten, und freuen uns darauf, dem globalen Publikum eine Geschichte zu liefern, die das makellose Vermächtnis dieser beliebten Figur aufrechterhält.“„«James Bond» ist eine der ikonischsten Figuren in der Geschichte des Kinos“, sagten Amy Pascal und David Heyman. “Wir fühlen uns geehrt, in die Fußstapfen von Barbara Broccoli und Michael Wilson zu treten, die so viele außergewöhnliche Filme gemacht haben, und fühlen uns geehrt und freuen uns, den Geist von Bond auf seinem Weg in sein nächstes Abenteuer am Leben zu erhalten.“«Bond» bringt Pascal wieder mit Amazon MGM Studios zusammen. Sie ist derzeit in der Postproduktion für das kommende Projekt «Project Hail Mary» des Studios unter der Regie von Phil Lord und Christopher Miller mit Ryan Gosling in der Hauptrolle, das das Studio am 20. März 2026 veröffentlicht. Zuvor produzierte sie für Amazon MGM den von Luca Guadagnino inszenierten Film «Challengers» mit Zendaya in der Hauptrolle. Zusammen mit Lord und Miller produziert sie die kommende MGM+- und Prime Video-Streaming-Serie «Spider-Noir» mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. In Kürze produziert sie zusammen mit Mark Gordon «Narnia», bei dem Greta Gerwig Regie führt und das für Netflix produziert wird, sowie zusammen mit David Heyman Noah Baumbachs Jay Kelly mit George Clooney und Adam Sandler in den Hauptrollen, ebenfalls für Netflix.Pascal ist vor allem für ihre Arbeit an der «Spider Man»-Franchise bekannt. Sie war Produzentin der letzten drei Spider-Man-Filme mit Tom Holland in den Hauptrollen. Der vierte Film unter der Regie von Destin Daniel Cretton soll diesen Sommer in Produktion gehen. Sie hat auch die Spider-Verse-Filme produziert, wobei die Produktion des dritten Films, «Spider-Man: Beyond the Spider»-Verse, derzeit im Gange ist.David Heyman produzierte alle acht Verfilmungen der «Harry Potter»-Bücher von J.K. Rowling sowie die drei Fantastic-Beasts-Filme. Zu seinen weiteren Erfolgen zählen Quentin Tarantinos «Once Upon a Time... in Hollywood» mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie, Noah Baumbachs «Marriage Story» mit Scarlett Johansson, Adam Driver und Laura Dern, Alfonso Cuaróns Gravity mit Sandra Bullock und George Clooney, Greta Gerwigs «Barbie» mit Margot Robbie und Ryan Gosling.