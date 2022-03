Super RTL schafft Brücken

TV-News

Der Kindersender bietet ab sofort Serien und Spiele für Kinder, die kein Deutsch sprechen.

Der Kindersender Super RTL , dessen Umbenennung noch immer auf sich warten lässt, hat unter dem Motto „Toggo fun for everyone“ ein neues Angebot gestartet, das sich an Kinder richtet, die die deutsche Sprache nicht beherrschen – und somit „speziell an Geflüchtete“, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt. Teil des Angebots sind neben Serien auch Spiele. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der immensen Anzahl geflüchteter Menschen möchte man „Augenblicke des Wohlbefindens und Möglichkeiten zur Entlastung schaffen“.Ab sofort bieten toggo.de und die Toggo-App mit „Toggo fun for everyone" Serien und Spiele an, die universell verständlich sind und keinerlei Sprachkenntnisse bedürfen. Zum Start gibt es ausgewählte Episoden der Non-Dialogue-Formateund. Zudem steht eine Auswahl selbsterklärender und leicht zu bedienender Online-Spiele zur Verfügung.„Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Kinder Zerstreuung finden. Unsere Redakteurinnen und Redakteure haben Serien und Spiele aus unserem Bestand herausgesucht, die schnell zugänglich und leicht verständlich sind und Kinder zum Lachen bringen. Wir werden das Angebot in den kommenden Wochen um neue Inhalte erweitern“, erklärt Geschäftsführer Thorsten Braun.