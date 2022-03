«Friedemanns Vier» feiert Free-TV-Premiere noch im April

TV-News

Außerdem hat VOX mit «Das Duell» einen neuen «Zwischen Tüll und Tränen»-Ableger angekündigt.

Seit 19. Dezember ist die RTL+-Seriebereits beim Streamingdienst verfügbar, nun steht auch ein Termin für die Free-TV-Premiere fest. Die Familienserie, die mit Tom Beck in der Hauptrolle besetzt ist, wird am 27. April, um 20:15 Uhr bei VOX zu sehen sein. Der Kölner Sender zeigt immer mittwochs zwei Folgen der Redseven-Entertainment-Produktion. In weiteren Rollen sind darin Picco von Groote, Anna-Lena Schwing, Kya-Celina Barucki, Amadeo*Leo Arndt und Rojan Juan Barani zu sehen.«Friedemanns Vier» handelt vom Schicksal der Familie Friedmann, denn Mutter Emma (von Groote) stirbt bei einem Autounfall und hinterlässt ihrem Mann Mischko (Beck) die Aufgabe, die drei Töchter Maya (Schwing), Tilda (Barucki) und Carla (Arndt) in die Zukunft zu führen. Dies geschieht inmitten einer Phase, in der Sandwichtochter Tilda das erste Mal heimlich verliebt ist, Maya am liebsten die Schule schmeißen würde und auch Nesthäkchen Carla ein gut gehütetes Geheimnis hat – sie fühlt, dass sie eigentlich ein Junge ist.Unterdessen hat VOX auch für die Daytime neuen Content angekündigt. So hat man insgesamt 15 Folgen vonbestellt, die ab dem 25. April werktags um 16:00 Uhr ausgestrahlt werden. Darin treten die besten Brautmodenausstatter Deutschlands gegeneinander an. Zwei bekannte Experten haben pro Folge die Chance, den Traum einer Braut von ihrem perfekten Hochzeitskleid zu erfüllen. Jeder von ihnen darf drei Kleider präsentieren. Entscheidet sich die Braut für eines der Kleider, kürt sie damit auch den Gewinner des Duells. Das Format folgt damit auf «Allererste Sahne», das derzeit den 16-Uhr-Sendeplatz bedient, am 15. April aber zu Ende geht. Zwischen dem 18. und 22. April hat VOX derzeit zwischen 16:00 und 18:00 Uhr eine Doppelfolge von «Zwischen Tüll und Tränen» programmiert.Darüber hinaus kehrt am Wochenende das Camping-Formatins Programm zurück. Die neunte Staffel umfasst insgesamt sechs Folgen und wird ab dem 24. April immer sonntags um 18:10 Uhr gesendet. In der ersten Folge der Doku-Soap steht unter anderem die vierköpfige Familie um Henrick und Lisa im Mittelpunkt, die in Sachsen Urlaub machen möchte. Außerdem zieht es Nadine und Peter spontan an die Nordsee und Marcel möchte mit Frau und Kindern nach Bayern fahren.