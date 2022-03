Netflix arbeitet an «Bridgerton»-Prequel

US-Fernsehen

Die neue Serie soll sich auf König Charlotte konzentrieren.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, arbeitet Netflix an einem Spin-off von. Die noch unbetitelte Serie, die erstmals im Mai 2021 angekündigt wurde, dreht sich um den Aufstieg von Königin Charlotte zu Ruhm und Macht. Es wird die Geschichte erzählt, wie die Heirat der jungen Königin mit König George sowohl eine große Liebesgeschichte als auch einen gesellschaftlichen Wandel auslöste, der die Welt der Ton, die die Charaktere in «Bridgerton» erben, entstehen ließ.India Amarteifio wird in der Serie die junge Königin Charlotte spielen, während Corey Mylchreest den jungen König George spielen wird. Außerdem wird die Königin-Charlotte-Darstellerin Golda Rosheuvel in der Serie auftreten, ebenso wie ihre «Bridgerton»-Kollegen Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) und Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Arsema Thomas wird als junge Lady Danbury zu sehen sein.India Amarteifio («Line of Duty») verkörpert die junge Königin Charlotte: Gegen ihren Willen mit dem mysteriösen König von England verlobt, kommt Charlotte in London an und muss feststellen, dass sie nicht genau das ist, was die Royals erwartet haben. Während sie lernt, sich im Palast, mit den Tons und ihrem unberechenbaren Ehemann zurechtzufinden, wächst sie zu einer der unvergesslichsten Monarchinnen Europas heran.Michelle Fairley («Gangs of London») ist Prinzessin Augusta: Entschlossen, die Macht ihrer Familie zu erhalten, tut die verwitwete Prinzessin alles, was nötig ist, um den Platz ihres Sohnes als Monarch in einem sich verändernden, modernisierenden Großbritannien zu sichern.Corey Mylchreest («Sandman») schlüpft in die Rolle des jungen König George: Gutaussehend, charismatisch und ein wenig geheimnisvoll, hat sich George immer den Beschränkungen gebeugt, die ihm als Krone auferlegt wurden – bis jetzt. Da er seinen Platz und sein Bett mit seiner neuen Frau teilen muss, sieht sich George gezwungen, sich seinen verborgenen Dämonen zu stellen.Arsema Thomas spielt die junge Agatha Danbury: Agatha, die unter der Fuchtel ihres viel älteren Ehemanns steht, nutzt Charlottes Ankunft, um ihren eigenen Weg in die Gesellschaft zu finden. Mit ihrem guten Wissen über die einst geteilte gesellschaftliche Szene und die Feinheiten der Ehe wird Agatha zu einer Leitfigur für die neue Königin, während sie gleichzeitig ihre eigene Stimme und Macht findet, die wir bald als Bridgertons ikonische Lady Danbury erkennen werden.