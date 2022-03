«Tender Hearts»: Sky dreht "female Science-Fiction Comedy"

TV-News

Insgesamt entstehen derzeit acht Folgen der Romantic-Comedy-Serie mit Friederike Kempter und Madieu Ulbrich in den Hauptrollen.

Wie der Bezahlsender Sky bestätigte, haben in Berlin die Dreharbeiten für die Romantic Comedybegonnen. In der achtteiligen Serie spielen Friederike Kempter und Madieu Ulbrich die Hauptrollen. Odeon Fiction verantwortet die Produktion im Auftrag von Sky Studios, Katja Herzog ist Produzentin. Regie führt Pola Beck nach einem Konzept und Drehbüchern von Eva Lia Reinegger. Für Sky Deutschland zeichnen verantwortlich Frank Jastfelder als Director Original Production, Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer. Sky nannte Anfang 2023 als voraussichtlichen Sendetermin.«Tender Hearts» spiel in der nahen Zukunft in einer „modernen und digitalen Welt, in der Beziehungsmodelle und die Suche nach Liebe und Glück neu verhandelt werden – zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und Robotern“, wie es in einer Kurzbeschreibung heißt. In den acht 30-minütigen Folgen steht Mila (Kempter) als alleinstehende Games-Programmiererin im Mittelpunkt. Sie ist in ein neues, schickes Stadt-Apartment umgezogen und genießt das Leben. Doch in Sachen Dating und Sex herrscht eine gewisse Unzufriedenheit. Ihr bester Freund, der Freigeist Toni (Vladimir Korneev) unterstützt ihre Datingversuche, doch Mila ergreift vor zu viel Nähe immer wieder die Flucht. Ihre Schwester Anja (Heike Makatsch) nervt sie mit ihrem überirdischen Erfolg und ihren hohen Ansprüchen, und ihre Eltern warten schon lange darauf, dass Mila ihren "Mr. Right" nach Hause mitbringt.Alles ändert sich, als Mila über das Angebot von "Tender Hearts" stolpert. Das Unternehmen vermietet intelligente Lovedroids, gebaut und programmiert, um ihre Kunden und Kundinnen glücklich zu machen – in jeder Hinsicht. Spontan abonniert sie "Friendly Bo" (Madieu Ulbrich), der fortan ihr Partner wird – zur Verblüffung von Freunden und Familie. Mit Bo an ihrer Seite beginnt Mila wieder zu träumen und das Leben zu lieben. Doch sie muss ihre neue Beziehung gegen allerlei Vorurteile verteidigen und beginnt bald, an ihrer Entscheidung zu zweifeln. Währenddessen lernt Bo nicht nur immer mehr über Mila, sondern auch über sich selbst. In weiteren Rollen sind Yousef Sweid, Benny Opoku Arthur, Jonas Stenzel, Kotti Yun und Marie-Lou Sellem zu sehen.„Als uns die Drehbuchautorin Eva Lia Reinegger zusammen mit der Produzentin Katja Herzog die Idee einer 'female Science-Fiction Comedy' erstmals vorstellte, hat uns das Konzept und die Vision zu «Tender Hearts» sofort begeistert. Das Genre der romantischen Komödie erfährt durch «Tender Hearts» eine moderne Neuinterpretation, indem in einer positiven Near-Future-Welt bewährte Archetype und Beziehungsmuster auf originelle und liebevolle Art und Weise weitergedacht bzw. -erzählt werden: Humorvoll, gefühlvoll, provokant und tiefsinnig. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit der renommierten Regisseurin Pola Beck so viele herausragende Talente vor und hinter der Kamera für dieses Sky Original versammeln konnten und sind überzeugt davon, dass wir unseren Zuschauer*innen Anfang 2023 ein spannendes, neues Angebot machen können“, erklärt Andreas Perzl, Executive Producer Sky.Katja Herzog von Odeon Fiction fügt an: „Als mir Eva Lia Reinegger im Sommer 2019 die Grundidee von «Tender Hearts» in ein paar Zeilen schickte, war meine erste Reaktion ein Lachen. Eine Firma vermietet männliche Lovedroids, die auf die Zielgruppe von mitten im Leben stehenden, finanziell unabhängigen und vom Datingmarkt leicht ermüdeten Frauen 'zugeschnitten' sind? Die Umdrehung des klassischen Topos `Mann erschafft Traumfrau` schien mir provokant, lustig und eine unterhaltsame Reflektion über heterosexuelle Beziehungsstrukturen. Seitdem hat die Geschichte eine Vielzahl an Dimensionen hinzugewonnen, bringt aus meiner Sicht Zukunftsfragen auf menschliche Augenhöhe und zeichnet dabei kein naives Bild der Zukunft, aber eben auch keines, in dem die Hoffnung bereits gestorben ist. Ich freue mich besonders, dass wir mit Sky Studios einen Partner gefunden haben, der engagiert und mit großer Lust diese ungewöhnliche Reise mit uns angetreten hat."