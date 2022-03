Peacock ordert Sketch-Show

US-Fernsehen

Es muss nicht immer originell sein: Der Streamingdienst startet ein neues Projekt.

Der Streamingdienst aus dem Hause Comcast hat ein Sketch-Comedy-Special bei Kate Berlant und John Early in Auftrag gegeben. Das Special trägt den Titelund soll noch in diesem Sommer auf Peacock erscheinen. In dem einstündigen Special werden Berlant und Early übertriebene Versionen von sich selbst spielen, während sie sich nach einem öffentlichen Streit viele Jahre zuvor wieder zusammenfinden. Sie werden auch eine Reihe anderer Charaktere spielen. Darüber hinaus wird auch die erfahrene Fernsehjournalistin Meredith Vieira in dem Special zu sehen sein."Wir sind begeistert, dass Kate und John ihre komödiantischen Talente bei Peacock einbringen", so Katie Hockmeyer, Executive Vice President für Late Night Programming und Comedy Specials bei NBCUniversal Television and Streaming. "Dieses einmalige Special ist so brillant und lustig, dass wir es kaum erwarten können, dass unser Publikum diese Magie zu sehen bekommt.""Wir sind Peacock unendlich dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, die Nation zum Lachen zu bringen", so Berlant, Early und DeYoung. "Wir drei könnten nicht glücklicher sein, wieder zusammen zu sein und eine große Ladung Sketche für euch alle zu machen."